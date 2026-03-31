Pokémon Pokopia propone il primo codice per il Dono Segreto

Pokémon Pokopia ha finalmente ricevuto il proprio primo Dono Segreto. Se non sapete di cosa si tratta, è presto detto: la serie di Pokémon permette, connettendosi alla rete, di inserire un codice deciso dagli sviluppatori e ottenere un qualche tipo di premio, ad esempio oggetti oppure Pokémon speciali.

In questo momento gli autori di Pokémon Pokopia hanno attivato il primo codice per il Dono Segreto. Vediamo qual è e come si attiva.