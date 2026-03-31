Pokémon Pokopia propone il primo codice per il Dono Segreto

Pokémon Pokopia ha finalmente ricevuto il proprio primo Dono Segreto. Se non sapete di cosa si tratta, è presto detto: la serie di Pokémon permette, connettendosi alla rete, di inserire un codice deciso dagli sviluppatori e ottenere un qualche tipo di premio, ad esempio oggetti oppure Pokémon speciali.
In questo momento gli autori di Pokémon Pokopia hanno attivato il primo codice per il Dono Segreto. Vediamo qual è e come si attiva.
Il codice per il Dono Segreto di Pokémon Pokopia
Il primo codice per Pokémon Pokopia è "P0K0P1AGARDENS" (senza virgolette). Utilizzandolo si ottiene una pianta a forma di Chansey, un oggetto decorativo che alle volte può apparire in una rara forma in stile Ditto.
Ecco i passaggi da seguire per usare il codice del Dono Segreto di Pokémon Pokopia:
- Avvia Pokémon Pokopia
- Vai al PC nella tua città e premi A per interagire
- Seleziona la voce Ottieni oggetti
- Seleziona Dono Segreto
- Premi Ottieni con Codice/Password per connetterti a internet
- Inserisci il codice P0K0P1AGARDENS
- Ricevi il regalo
Una volta fatto, il gioco salverà automaticamente e non rischierete di perdere l'oggetto. Il codice si può utilizzare una volta sola e sarà attivo fino al 7 ottobre 2026, quindi avete molto tempo per sfruttarlo. Si tratta di un'ottima notizia per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare il gioco ma più avanti.
Segnaliamo infine che un giocatore di Pokémon Pokopia ha ricostruito la casa di Ash Ketchum nel gioco.