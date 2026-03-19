Pokémon Pokopia ha una ricompensa super segreta e nascosta per chi finisce il Pokédex

Se state giocando in Pokémon Pokopia, vi sarete resi conto che il Pokédex include molte creature e non è un'operazione rapida completarlo (come non lo è in ogni altro capitolo della serie). Se siete tentati di lasciar perdere, forse vi aiuterà sapere che in realtà c'è una ricompensa super segreta e nascosta per chi ci riesce.

Ovviamente per parlarne dobbiamo fare qualche spoiler, quindi se non volete alcun tipo di anticipazione sulle fasi finali di Pokémon Pokopia, non continuate nella lettura.