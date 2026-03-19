Pokémon Pokopia ha una ricompensa super segreta e nascosta per chi finisce il Pokédex

Se state giocando in Pokémon Pokopia, vi sarete resi conto che il Pokédex include molte creature e non è un'operazione rapida completarlo (come non lo è in ogni altro capitolo della serie). Se siete tentati di lasciar perdere, forse vi aiuterà sapere che in realtà c'è una ricompensa super segreta e nascosta per chi ci riesce.
Ovviamente per parlarne dobbiamo fare qualche spoiler, quindi se non volete alcun tipo di anticipazione sulle fasi finali di Pokémon Pokopia, non continuate nella lettura.
Qual è la ricompensa per il completamento del Pokédex in Pokémon Pokopia (SPOILER)
Nell'arcipelago di Pokopia, c'è un'isola dove il nostro personaggio incontra per la prima volta Gyarados. All'interno dell'isola c'è una stanza con una scala rotta e un pannello con scritto Pericolo sul pavimento. Rompendolo si può continuare a scendere e ci si ritrova in una piccola caverna.
In tale area c'è un Area Gate che richiede di scannerizzare il Pokédex e che si apre solo se si possiedono tutte le creature di Pokopia, senza contare quelle esclusive degli eventi, come Hoppip. Dovete quindi ottenere tutti i 300 Pokémon base del videogioco e accedere.
Una volta all'interno otterrete nuove ricette per la stampante, una serranda e un lettore di carte (questi due permettono in pratica di creare i propri Area Gate). Ovviamente, si ottiene anche un Diploma come negli altri giochi di Pokémon, che può essere appeso per celebrare il proprio traguardo.
Se avete bisogno di una mano con il Pokédex di Pokémon Pokopia: ecco come ottenere tutti i Pokémon leggendari.