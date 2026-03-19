Spotify non vuole che mentiate agli amici e testa le ricevute "anti-ghosting" nei messaggi

Spotify è sempre più social. Dopo l'introduzione dei Messaggi nell'agosto scorso e le successive novità come Listening Activity e Request to Jam, emergono nuovi dettagli su funzioni ancora in sviluppo. All'interno dell'app, infatti, sono state individuate tracce di un sistema simile alle conferme di lettura delle app di messaggistica.
L'obiettivo sarebbe rendere più trasparente l'interazione tra utenti durante la condivisione di contenuti audio: vediamo come dovrebbe funzionare.
Le ricevute dei messaggi Spotify
Grazie al teardown eseguito da Android Authority, sappiamo che nell'APK della versione 9.1.34.1586 dell'app Spotify compaiono riferimenti a due nuove funzioni: "Saved Receipts" e "Played Receipts". Si tratterebbe di indicatori che permettono di sapere cosa accade ai contenuti condivisi nelle conversazioni private.
Le "Saved Receipts" consentirebbero di vedere quando un destinatario salva un brano, un podcast o un audiolibro ricevuto tramite messaggio. In modo simile, le "Played Receipts" mostrerebbero quando quel contenuto viene effettivamente riprodotto. Entrambe le opzioni richiamano il funzionamento delle classiche conferme di lettura, ma adattate al contesto musicale.
Dalle stringhe individuate nel codice emerge anche un dettaglio tecnico: il sistema di messaggistica interno è identificato con il nome in codice "campfire". Le nuove funzionalità si integrerebbero quindi direttamente in questa sezione, rafforzando il ruolo sociale dell'app. Come accade nelle principali piattaforme di messaggistica, le ricevute potranno comunque essere disattivate. Disabilitando le opzioni, gli utenti non potranno vedere le attività degli altri e, allo stesso tempo, le proprie non saranno visibili. La modifica avrebbe effetto su tutte le conversazioni, senza eccezioni.
Oltre a queste novità, sono emersi segnali di ulteriori sviluppi in corso. Tra questi, reazioni personalizzate con emoji nei messaggi e la possibilità di organizzare le playlist in cartelle anche su dispositivi mobili, una funzione già presente da tempo su desktop. Al momento, nessuna di queste caratteristiche risulta disponibile: si tratta di elementi individuati nel codice dell'app, che potrebbero arrivare in futuro oppure essere modificati prima del rilascio ufficiale. A voi piacerebbe una funziona simile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.