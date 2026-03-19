Spotify non vuole che mentiate agli amici e testa le ricevute "anti-ghosting" nei messaggi

Spotify è sempre più social. Dopo l'introduzione dei Messaggi nell'agosto scorso e le successive novità come Listening Activity e Request to Jam, emergono nuovi dettagli su funzioni ancora in sviluppo. All'interno dell'app, infatti, sono state individuate tracce di un sistema simile alle conferme di lettura delle app di messaggistica.

L'obiettivo sarebbe rendere più trasparente l'interazione tra utenti durante la condivisione di contenuti audio: vediamo come dovrebbe funzionare.