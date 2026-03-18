Spotify introduce "Exclusive Mode" su Windows: audio bit-perfect ed eliminazione delle interferenze per gli utenti Premium

Spotify ha introdotto una nuova funzionalità pensata per gli utenti più esigenti in termini di qualità audio: la modalità "Exclusive Mode". Disponibile inizialmente per gli utenti Premium su PC Windows , questa novità rappresenta un passo importante verso una riproduzione più fedele e priva di alterazioni.

Come attivare la nuova "Exclusive Mode" di Spotify su PC Windows

Per attivare questa modalità, gli utenti devono accedere alle impostazioni dell'app su Windows, entrare nella sezione "Playback", selezionare il dispositivo audio desiderato e abilitare l'opzione dedicata. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: mentre la modalità è attiva, altre applicazioni non potranno riprodurre suoni e funzionalità come automix e crossfade di Spotify verranno disabilitate.

Questa novità arriva in risposta alle richieste della community, che da tempo chiedeva una funzione simile a quelle già offerte da servizi concorrenti come Tidal e Amazon Music. Con Exclusive Mode, Spotify colma quindi una lacuna importante, rafforzando la propria posizione nel segmento degli audiofili.