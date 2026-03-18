Spotify introduce "Exclusive Mode" su Windows: audio bit-perfect ed eliminazione delle interferenze per gli utenti Premium

Spotify ha introdotto una nuova funzionalità pensata per gli utenti più esigenti in termini di qualità audio: la modalità "Exclusive Mode". Disponibile inizialmente per gli utenti Premium su PC Windows, questa novità rappresenta un passo importante verso una riproduzione più fedele e priva di alterazioni.
La funzione consente all'app di prendere il controllo esclusivo dell'audio del sistema, evitando che il sistema operativo modifichi il segnale sonoro prima che raggiunga il DAC (convertitore digitale-analogico).
Normalmente, infatti, il computer può intervenire sull'audio attraverso processi come il resampling, il mixing con altri suoni di sistema o la regolazione del volume. Con Exclusive Mode attiva, questi interventi vengono eliminati, permettendo una riproduzione definita "bit-perfect", ovvero identica alla sorgente originale.
Come attivare la nuova "Exclusive Mode" di Spotify su PC Windows
Per attivare questa modalità, gli utenti devono accedere alle impostazioni dell'app su Windows, entrare nella sezione "Playback", selezionare il dispositivo audio desiderato e abilitare l'opzione dedicata. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: mentre la modalità è attiva, altre applicazioni non potranno riprodurre suoni e funzionalità come automix e crossfade di Spotify verranno disabilitate.
Questa novità arriva in risposta alle richieste della community, che da tempo chiedeva una funzione simile a quelle già offerte da servizi concorrenti come Tidal e Amazon Music. Con Exclusive Mode, Spotify colma quindi una lacuna importante, rafforzando la propria posizione nel segmento degli audiofili.
Spotify si aggiorna
Inoltre, l'introduzione segue un altro aggiornamento significativo avvenuto nel settembre precedente, quando Spotify ha lanciato il supporto per l'audio lossless. Sebbene i miglioramenti fossero inizialmente limitati, l'aggiunta della modalità esclusiva permette ora di sfruttare appieno il potenziale della qualità audio superiore.
Al momento, la funzione è disponibile solo su Windows, ma Spotify ha confermato che il supporto per macOS arriverà in un aggiornamento futuro. Questo suggerisce un impegno continuo nel migliorare l'esperienza audio su tutte le piattaforme. Fateci sapere se siete utenti Spotify e se ritenete questa una funziona utile e interessante.