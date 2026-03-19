Su Steam sono arrivati i saldi primaverili, per iniziare bene la nuova stagione

È arrivata la primavera. Come ce ne siamo accorti? No, non ci siamo imbottiti di antistaminico a causa delle allergie, ma aprendo Steam abbiamo visto l'inizio dei Saldi Primaverili , che dureranno fino al 26 marzo alle ore 18:00. Il tutto si traduce in sconti e offerte su migliaia di giochi , che potete portare a casa a prezzi vantaggiosissimi.

Qualche offerta

Come sempre in questi casi, è difficile fare una selezione. Considerate che su Steam ci sono decine di migliaia di giochi, grandi e piccoli, quindi è davvero una questione personale tra l'utente e la sua Lista dei desideri scegliere cosa acquistare.

Comunque sia, con qualcosa la notizia dobbiamo pur riempirla, quindi eccovi qualche consiglio spassionato e molto casuale su cosa si trova in offerta.

Ad esempio potreste approffittare dello sconto del 40% su Borderlands 4, per acquistarlo a 48,99 euro invece di 69,99 euro. Oppure potete fare un mega affare prendendo Chivalry 2 a 3,89 euro invece di 38,99 euro (-90%). Avete solo 99 centesimi sul conto in banca? Sicuramente non ci acquisterete una bistecca di manzo dal macellaio, ma potete fare una ricca dieta mentre giocate a un capolavoro assoluto come Fallout: New Vegas, venduto con il 90% di sconto.

Comunque sia, ci sono sconti un po' su tutto. Le masse possono lanciarsi su EA Sports FC 26, venduto a 20,99 euro invece di 69,99 euro (-70%). Se ve lo siete perso l'anno scorso, potreste voler giocare a Split Fiction, che viene venduto a 34,99 euro invece di 49,99 euro (-30%) o ancora a Clair Obscur: Expedition 33 che potete portare a casa per 39,99 euro invece di 49,99 euro (-20%).

Insomma, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale dei saldi primaverili di Steam e fare le vostre spesucce.