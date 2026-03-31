Avatar: La Leggenda di Aang Stagione 2 ha una data di uscita su Netflix

Tra molte serie TV di Netflix in arrivo, Avatar La Leggenda di Aang è certamente una delle più attese: la Stagione 2 è sempre più vicina e ora possiamo sapere esattamente quando andrà in onda sulla piattaforma di video streaming.

Il trailer e la data di uscita di Avatar La Leggenda di Aang Stagione 2

La descrizione ufficiale della seconda stagione spiega: "Dopo una vittoria dolceamara che ha salvato la Tribù dell'Acqua del Nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo Re della Terra a prestare loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai."

"Il loro viaggio verso l'inespugnabile città di Ba Sing Se, dimora del Re della Terra, è pericoloso ma anche proficuo: Aang incontra Toph, una giovane e audace maestra del dominio della terra, e la convince ad aiutarlo ad aggiungere la terra al dominio di aria e acqua."

La data di uscita è fissata per il 25 giugno 2026, in tutto il mondo. Ricordiamo che la terza stagione ha già terminato la produzione e che è prevista per il 2027.

Segnaliamo infine che il nuovo film di Avatar: La Leggenda di Aang è "completo": il creatore dice che è "fantastico".