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Avatar: La Leggenda di Aang Stagione 2 ha una data di uscita su Netflix

Se non vedevate l'ora di proseguire le avventure di Aang nella Stagione 2 di Avatar, sarete felici di scoprire che Netflix ha svelato al mondo qual è la data di uscita della serie TV.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   31/03/2026
Aang in Avatar: La Leggenda di Aang di Netflix

Tra molte serie TV di Netflix in arrivo, Avatar La Leggenda di Aang è certamente una delle più attese: la Stagione 2 è sempre più vicina e ora possiamo sapere esattamente quando andrà in onda sulla piattaforma di video streaming.

Netflix lo ha svelato tramite un nuovo trailer, che potete vedere poco sotto.

Il trailer e la data di uscita di Avatar La Leggenda di Aang Stagione 2

La descrizione ufficiale della seconda stagione spiega: "Dopo una vittoria dolceamara che ha salvato la Tribù dell'Acqua del Nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo Re della Terra a prestare loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai."

"Il loro viaggio verso l'inespugnabile città di Ba Sing Se, dimora del Re della Terra, è pericoloso ma anche proficuo: Aang incontra Toph, una giovane e audace maestra del dominio della terra, e la convince ad aiutarlo ad aggiungere la terra al dominio di aria e acqua."

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La data di uscita è fissata per il 25 giugno 2026, in tutto il mondo. Ricordiamo che la terza stagione ha già terminato la produzione e che è prevista per il 2027.

Segnaliamo infine che il nuovo film di Avatar: La Leggenda di Aang è "completo": il creatore dice che è "fantastico".

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