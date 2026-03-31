Game Freak ammise che il primo Pokémon era programmato malissimo e anni dopo non era ancora migliorata

Oggigiorno si criticano i giochi di Pokémon per la loro mancanza di qualità grafica e per un livello tecnico non adeguato a una delle saghe in grado di guadagnare più soldi di sempre. La verità però è che da sempre la serie ha avuto problemi di programmazione e Game Freak lo ammetteva sin dall'inizio.

Cosa ha detto Game Freak sulla programmazione di Pokémon

Quando Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia vennero pubblicati, erano passati quasi dieci anni dalla pubblicazione dei capitoli originali per Game Boy, che avevano vari problemi di programmazione con bug e interi sistemi di gioco che non funzionavano come dovevano.

Secondo il director Junichi Masuda, il lead planner Koji Nishino, il lead programmer Tetsuya Watanabe e il graphics lead Takao Unno, nel momento in cui il team si mise a lavorare sui remake della prima generazione ha incontrato delle difficoltà perché "non c'era colore, lo schermo era troppo piccolo e la programmazione faceva schifo".

Tra l'altro, la versione giapponese era persino più problematica di quella internazionale e nella decina di anni passati il team "non era migliorato affatto nella programmazione" e per questo motivo aveva "disperatamente bisogno" dell'aiuto di Nintendo per implementare il nuovo Adattatore Wireless del Game Boy Advance. Satoru Iwata, che era da poco diventato presidente di Nintendo, ha prestato una manciata di programmatori a Game Freak per "un po' di mesi" per aiutarli a implementare l'accessorio.

Nella stessa intervista venne spiegato che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati pensati per le ragazze e gli anziani.