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Pokémon ha stampato 10 miliardi di carte lo scorso anno: ecco quante ne ha stampate in totale

The Pokémon Company continua a stampare nuove carte da gioco di Pokémon e lo scorso anno è arrivata a 10 miliardi. Si tratta di una notevole fetta del totale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/05/2026
Sylveon in Pokémon

Tutti sanno che le carte da gioco collezionabili di Pokémon sono un successo enorme e lo scorso anno The Pokémon Company ha continuato a stamparne, raggiungendo un numero veramente enorme.

Secondo i dati ufficiali condivisi dalla compagnia, nel 2025 sono state stampate 10 miliardi di carte.

Quante carte sono state stampate in totale da The Pokémon Company

In totale, The Pokémon Company ha stampato 85 miliardi di carte in 16 lingue distribuite in 90 nazioni/regioni del mondo: questo significa che solo nel 2025 la compagnia ha stampato l'11,76% del totale delle carte. Inoltre, sono state stampate più carte di quante persone esistono al mondo, giusto per darvi un metro di paragone.

I dati del sito ufficiale di Pokémon
I dati del sito ufficiale di Pokémon

La cosa veramente curiosa è che spesso è difficile trovare i nuovi set e i bagarini fanno incetta, quindi si potrebbe affermare che The Pokémon Company non ha stampato un numero sufficiente di carte. Inoltre, il valore delle carte Pokémon cresce così tanto che spesso vengono rubate e i negozi assaltati. In alcuni casi le carte sono usate per riciclare denaro poiché funzionano meglio di diamanti e orologi firmati.

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Diteci, voi collezionate le carte oppure vi accontentate di giocare con GCC Pokémon Pocket?

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