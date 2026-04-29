Un popolare canale YouTube con documentari sui Pokémon è stato fatto chiudere da Nintendo

I video sono stati prodotti dall'animatore Elious Entertainment, che ha abilmente ricreato vari Pokémon all'interno di diversi ambienti naturali per costruire i video in stile documentario di National Geographic che sono stati apprezzati in tutto il mondo, ma evidentemente non dai detentori dei diritti sui Pokémon.

Sembra che il canale YouTube chiamato PokéNational Geographic , diventato alquanto noto per la pubblicazione di vari video in stile documentario naturalistico sui Pokémon, sia stato eliminato su richiesta di Nintendo e The Pokémon Company.

Troppi copyright strike tutti insieme

Il 26 aprile, Elios ha pubblicato il video riportato qui sotto in cui spiega la questione: in sostanza Nintendo of America ha inviato una scarica di "copyright strike" all'indirizzo del canale YouTube in questione chiedendone la rimozione, lasciando allo youtuber sette giorni per cercare di risolvere la situazione.

Considerando la quantità di richieste arrivata, oltretutto stratificate, l'autore si trova impossibilitato ad agire per cercare di risolvere la questione anche per mancanza di tempo, e dovrà probabilmente cancellare tutto il canale YouTube.

In effetti, il canale di PokéNational risulta al momento chiuso, con la rimozione di tutti i video che erano contenuti al suo interno. I vari filmati erano stati costruiti dall'autore come opere di animazione ma erano ovviamente basati sui personaggi dei Pokémon, contenenti anche elementi audio effettivamente tratti dai giochi.

Gli elementi grafici erano interamente costruiti da Elios, ma la richiesta di rimozione da parte di Nintendo riguarda il riferimento a "lavori, personaggi ed elementi grafici" che appartengono alla compagnia, ed è una richiesta legittima, difficilmente oppugnabile, oltretutto da un singolo senza particolari mezzi economici.

L'animatore ha riferito di aver ottenuto notorietà con quei video, che gli hanno aperto la porta a collaborazioni e offerte di lavoro, e che gli sono costati vari anni di lavoro, dunque chiaramente è un momento decisamente triste per lui, che di fatto "non può combattere questa battaglia".

L'animatore ha riferito di voler continuare a creare nuovi video su un nuovo canale, ma non saranno più basati su Pokémon: "PokéNational è morto", ha dichiarato.