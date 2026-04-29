Lo bodycam dello sparatutto Better Than Dead ha inquadrato l'uscita in Accesso Anticipato

Il progetto spiegato dallo sviluppatore

Monte Gallo ha annunciato l'arrivo in Accesso Anticipato con un messaggio davvero sentito, che spiega com'è nato il gioco:

"Ciao a tutti, Better Than Dead entra in Accesso Anticipato il 12 maggio. È strano scriverlo." Ha esordito lo sviluppatore. "Questo gioco è stato nella mia testa, e poi sul mio schermo, per molto tempo. Ci ho lavorato da solo, cercando di dare forma a qualcosa di davvero specifico.

Better Than Dead non è un grosso gioco sviluppato da un grande team.

È un gioco violento, artigianale, incentrato su pressione, vendetta, paura e movimento.

La prima run è già completa."

Quindi ha parlato dei contenuti della versione in Accesso Anticipato: "Ci sono 14 livelli giocabili dall'inizio alla fine. Non volevo riempire il gioco di contenuti vuoti solo per renderlo più lungo. Ogni livello è stato progettato a mano, con il suo posto, la sua atmosfera e la sua ragione di esistere."

"Molta della difficoltà nel creare Better Than Dead è derivata dal cercare di tenere insieme elementi che sembrano in contrasto tra loro. Nessun HUD tradizionale. Una moderna prospettiva in stile bodycam. Ma sotto la superficie, c'è qualcosa di più vicino al ritmo di un vecchio sparatutto arcade." Perchè questa scelta? "Volevo che la violenza fosse percepita come ravvicinata e instabile. Non pulita. Non eroica. Non sicura. Ho anche passato molto tempo cercando di catturare l'atmosfera di Hong Kong e delle ambientazioni di ispirazione cinese. Le insegne, gli interni, le strade, i colori e i dettagli per me erano importanti. So di guardare a quel mondo da lontano, ma ho cercato di approcciarmi ad esso con cura, e con rispetto per un certo tipo di cinema degli anni '80 e '90 che ho sempre amato."

A cosa servirà l'Accesso Anticipato? A rendere più solido il gioco: "Voglio rifinire il ritmo, la difficoltà, il bilanciamento, la chiarezza, le prestazioni, il game feel e la coerenza generale. Voglio ascoltare le persone che ci giocano, capire cosa funziona, capire cosa è d'intralcio e continuare a plasmarlo senza fargli perdere la sua identità."

Quindi si parla di come sarà espansa l'esperienza: "Dopodiché, voglio creare To Heaven. To Heaven è pensata come un'estensione più difficile e oscura del gioco. Una seconda modalità con livelli aggiuntivi e una conclusione diversa. Qualcosa che spinga l'esperienza oltre." Comunque sia, lo sviluppatore ha anche "altre idee, come modalità extra o un sistema di selezione dei livelli con valutazioni e punteggi, ma non voglio trasformare questo devlog in una lista di promesse. Preferisco essere onesto e costruire le cose a dovere, un passo alla volta."

Se vi interessa il gioco, lo trovate su Steam.