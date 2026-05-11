The Pokémon Company si scaglia contro i giocatori per molestie e comportamenti aggressivi agli eventi GCC Pokémon

Attraverso il portale giapponese ufficiale dedicato agli allenatori del GCC Pokémon , The Pokémon Company ha dichiarato di aver registrato " episodi di molestie " rivolti a dipendenti, giudici e membri dello staff impegnati negli eventi dal vivo. Nel comunicato vengono citati casi di diffamazione, minacce, aggressioni fisiche e comportamenti considerati di intralcio alle attività organizzative.

Tensione per i Pokémon

La società ha sottolineato che situazioni di questo tipo possono compromettere il benessere fisico e psicologico del personale, oltre a creare disagi per gli altri partecipanti agli eventi. Per questo motivo è stato pubblicato un elenco di comportamenti da evitare, che comprende atteggiamenti aggressivi verso dipendenti e staff, commenti offensivi o discriminatori, richieste ritenute irragionevoli, uso improprio di dati personali e diffusione di informazioni malevole. Tutte regole che dovrebbero essere lo standard di ogni essere umano, ma che di questi tempi pare sia necessario ribadire.

Un evento Pokémon

Nel documento viene inoltre richiesto ai giocatori di non mettere in atto azioni che possano danneggiare le strutture degli eventi o ostacolare il corretto svolgimento dei servizi. The Pokémon Company precisa che, in base alla propria policy contro le molestie ai clienti, si riserva il diritto di allontanare i partecipanti dalle sedi degli eventi o sospendere gli account in caso di violazioni.

L'azienda non ha fornito dettagli specifici sugli episodi che hanno portato alla pubblicazione dell'avviso. Tuttavia, la crescente popolarità del GCC Pokémon negli ultimi anni ha contribuito all'aumento di problematiche legate ai tornei e al collezionismo, inclusi episodi di cattiva condotta durante le competizioni e pratiche aggressive di bagarinaggio delle carte.

Durante la Pokémon Yokohama Champions League 2026, tenutasi lo scorso settembre, erano già emersi diversi casi di irregolarità. The Pokémon Company aveva segnalato episodi di cheating, tra cui l'utilizzo di sostituti durante le partite e la falsificazione dell'età per accedere a categorie non consentite, con conseguenti sospensioni.