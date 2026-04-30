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GCC Pokémon annuncia la nuova espansione Megaevoluzione - Buio Pesto: data di uscita e dettagli

Vediamo le caratteristiche della nuova espansione annunciata per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, ovvero Megaevoluzione - Buio Pesto, collegata a Leggende Pokémon: Z-A.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/04/2026
La copertina di GCC Pokémon - Megaevoluzione - Buio Pesto

The Pokémon Company ha annunciato una nuova aggiunta per il GCC Pokémon con il prossimo arrivo della nuova espansione Megaevoluzione - Buio Pesto, con data di uscita fissata per il 17 luglio e alcune informazioni preliminari in attesa di ulteriori dettagli.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon prosegue dunque il suo percorso di arricchimento costante, in particolare continuando con la linea Megaevoluzione che comprende già diversi pacchetti d'espansione usciti di recente.

Megaevoluzione - Buio Pesto si collega al videogioco Leggende Pokémon: Z-A introducendo i contenuti dell'espansione Megadimensione all'interno del gioco di carte, creando dunque un collegamento diretto tra le due dimensioni.

Alcuni contenuti della nuova espansione

Con il nuovo pacchetto Megaevoluzione - Buio Pesto arrivano ovviamente tante nuove carte, tra cui quella di Mega Darkrai-ex, che emerge imponente dalle ombre, e quella di Mega Zeraora-ex, che contrattacca con i suoi poteri elettrici.

Alcuni pacchetti della nuova espansione
Alcuni pacchetti della nuova espansione

Nell'espansione compaiono anche Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex, che mettono in scena strategie dinamiche e lotte ricche d'azione, con caratteristiche tratte da quelle viste anche nel videogioco.

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In particolare, tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

  • Sei Pokémon-ex Megaevoluzione
  • Quattro Pokémon-ex
  • 11 carte rare illustrazione di Pokémon
  • 18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara
  • Sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale

Le varie carte dell'espansione Megaevoluzione - Buio Pesto saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Le nuove carte dell'espansione potranno essere viste in anteprima partecipando a uno dei vari tornei prerelease che si svolgeranno nell'ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 4 luglio 2026 presso i negozi indipendenti che aderiscono all'iniziativa.

Inoltre, dal 16 luglio i contenuti di Megaevoluzione - Buio Pesto saranno disponibili in digitale sull'app GCC Pokémon Live.

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