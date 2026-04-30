Subnautica 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su PC, Xbox e Game Pass, ed è anche vicina

La nuova avventura subacquea di Unknown Worlds arriverà su Xbox Series X|S e PC (Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store), oltre che su Game Pass , il 14 maggio alle 17:00 italiane . Il prezzo fissato è di 29,99 dollari. Qui sotto trovate il trailer cinematografico diffuso per l'occasione.

Dopo una lunga attesa, vari rinvii e una serie di diatribe legali, Subnautica 2 ha infine una data di uscita in accesso anticipato . E per fortuna non è lontana.

Gli obiettivi dell'accesso anticipato e i contenuti al lancio

Subnautica 2 porta l'esplorazione subacquea in un nuovo mondo alieno, dove una missione di colonizzazione precipita nel caos e l'IA della nave insiste a proseguire nonostante tutto. Nei panni di uno dei quattro pionieri disponibili, il giocatore affronta un pianeta ostile ricco di biomi, creature e misteri, cercando di capire cosa sia realmente accaduto. L'avventura può essere vissuta in solitaria oppure in cooperativa online fino a quattro persone, collaborando per esplorare rovine, costruire basi e potenziare i veicoli.

Nella pagina Steam, gli sviluppatori spiegano che è difficile stimare con precisione la durata dell'accesso anticipato, ma sulla base dei loro progetti precedenti immaginano un percorso di due o tre anni, con una versione 1.0 che potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029. Durante questo periodo il team pubblicherà aggiornamenti regolari che introdurranno nuovi biomi, creature, costruzioni, funzionalità e capitoli di storia, insieme a miglioramenti tecnici e correzioni di bug.

La versione disponibile al lancio includerà già il multigiocatore, diversi biomi, una varietà di creature e costruzioni e una base narrativa. Con ogni aggiornamento verranno aggiunti contenuti e sistemi sempre più complessi, lasciando spazio all'evoluzione naturale del progetto. Il ruolo della community sarà centrale: gli sviluppatori invitano i giocatori a partecipare attivamente, consapevoli che la prima versione sarà inevitabilmente imperfetta e verrà migliorata progressivamente grazie ai feedback.