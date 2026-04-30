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Winx Club: The Magic is Back è stato annunciato per PC, Switch e PS5: è già disponibile all'acquisto

Rainbow e Maximum Entertainment hanno svelato l'arrivo di un nuovo gioco basato sulla serie animata delle Winx: si tratta di Winx Club: The Magic is Back. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/04/2026
Un mostro sconfitto dalle Winx

Rainbow e Maximum Entertainment hanno svelato un nuovo gioco: Winx Club: The Magic is Back, ovviamente basato sulla serie animata in onda su RAI e Netflix.

Il gioco è disponibile già da oggi, 30 aprile, tramite PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (Steam) in versione digitale. Una versione fisica è disponibile per PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Il trailer e le immagini di Winx Club: The Magic is Back

Winx Club: The Magic is Back vuole proporre una "magica avventura" mettendoci nei panni delle fate create da Iginio Straffi, con un mix di battaglie ed enigmi. Inoltre, c'è la possibilità di giocare anche in cooperativa per due giocatori, così da completare le sfide insieme a un'amica.

Tutte e sei le fate della serie sono presenti nel gioco ed è possibile passare da un'eroina all'altra quando si vuole: ogni personaggio di Winx Club: The Magic is Back ha i propri poteri unici, per combattere in modo diverso e risolvere gli enigmi.

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Ovviamente, l'opera permetterà di esplorare luoghi famosi basati sull'universo delle Winx, compreso il Collegio di Alfea, la misteriosa Foresta Incantata, le imponenti Scogliere e le antiche Rovine nel Deserto di Fonterossa.

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Ricordiamo che la serie animata di Winx Club è stata un successo, con i primi tredici episodi disponibili nella Parte 1: la Parte 2 è in arrivo nei prossimi mesi.

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