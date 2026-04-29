L'app Playground di Netflix è disponibile in Italia con giochi, nuove serie e titoli popolari

Netflix ha reso disponibile anche in Italia l'applicazione Playground , uno spazio completamente dedicato ai più piccoli, con un nuovo catalogo di serie, film e giochi per bambini di tutte le età.

Cosa troverete in Netflix Playground

Prima di tutto, vediamo quali sono i videogiochi disponibili tramite Playground:

Playtime With Peppa Pig - Un gioco dedicato alla maialina rosa più famosa al mondo, pieno di attività da completare

Sesame Street - Un insieme di minigiochi con Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar e tanti altri personaggi molto amati

Le avventure di Ortone - Un gioco nel quale esplorare la giungla e completare minigiochi con Ortone

Storybots - Un insieme di album di adesivi, puzzle e tante altre attività

Gli snicci - Avventure interattive insieme a Stella dell'omonima serie

Bad Dinosaurs - Un gioco di gare e musica dove divertirsi in modo creativo

Pesciolino rosso e pesciolino blu - Un'applicazione interattiva con varie attività dove trascinare i pesciolini

Let's Color - Un libro da colorare digitale per i più piccoli

Inoltre, Playground include la terza stagione di Hank e il camion dei rifiuti e i nuovi episodi di Kit & Sam - Misteri del regno animale. Si sommano anche Young MacDonald, uno show musicale che segue il nipote ottimista e vivace di Old MacDonald e i suoi amici animali mentre risolvono problemi. Inoltre, è già disponibile CoComelon: Nuove avventure (stagione 7).

Guardando al futuro, possiamo aspettarci:

4 maggio: Le avventure di Ortone (stagione 2)

11 maggio: CrunchLabs di Mark Rober (stagione 4)

8 giugno: Sesame Street (stagione 56, volume 3)

Prossimamente: Ms. Rachel (stagione 3)

Netflix Playground offre vari sistemi di sicurezza per i genitori:

Profili bambini individuali con contenuti adatti all'età

Fascia d'età personalizzabile

Blocco per titoli di serie o film che i genitori preferiscono rimuovere

PIN di blocco profilo, perché i profili degli adulti siano disponibili solo agli adulti

Strumenti per l'attività di visione in modo che i genitori restino informati

Ricordiamo infine che Netflix ha rinnovato l'app mobile: arriva il feed verticale per serie e film.