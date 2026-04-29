L'app Playground di Netflix è disponibile in Italia con giochi, nuove serie e titoli popolari

Netflix ha reso disponibile anche in Italia l'applicazione Playground, uno spazio completamente dedicato ai più piccoli, con un nuovo catalogo di serie, film e giochi per bambini di tutte le età.
Vediamo tutto quello che è disponibile con questo servizio.
Cosa troverete in Netflix Playground
Prima di tutto, vediamo quali sono i videogiochi disponibili tramite Playground:
- Playtime With Peppa Pig - Un gioco dedicato alla maialina rosa più famosa al mondo, pieno di attività da completare
- Sesame Street - Un insieme di minigiochi con Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar e tanti altri personaggi molto amati
- Le avventure di Ortone - Un gioco nel quale esplorare la giungla e completare minigiochi con Ortone
- Storybots - Un insieme di album di adesivi, puzzle e tante altre attività
- Gli snicci - Avventure interattive insieme a Stella dell'omonima serie
- Bad Dinosaurs - Un gioco di gare e musica dove divertirsi in modo creativo
- Pesciolino rosso e pesciolino blu - Un'applicazione interattiva con varie attività dove trascinare i pesciolini
- Let's Color - Un libro da colorare digitale per i più piccoli
Inoltre, Playground include la terza stagione di Hank e il camion dei rifiuti e i nuovi episodi di Kit & Sam - Misteri del regno animale. Si sommano anche Young MacDonald, uno show musicale che segue il nipote ottimista e vivace di Old MacDonald e i suoi amici animali mentre risolvono problemi. Inoltre, è già disponibile CoComelon: Nuove avventure (stagione 7).
Guardando al futuro, possiamo aspettarci:
- 4 maggio: Le avventure di Ortone (stagione 2)
- 11 maggio: CrunchLabs di Mark Rober (stagione 4)
- 8 giugno: Sesame Street (stagione 56, volume 3)
- Prossimamente: Ms. Rachel (stagione 3)
Netflix Playground offre vari sistemi di sicurezza per i genitori:
- Profili bambini individuali con contenuti adatti all'età
- Fascia d'età personalizzabile
- Blocco per titoli di serie o film che i genitori preferiscono rimuovere
- PIN di blocco profilo, perché i profili degli adulti siano disponibili solo agli adulti
- Strumenti per l'attività di visione in modo che i genitori restino informati
Ricordiamo infine che Netflix ha rinnovato l'app mobile: arriva il feed verticale per serie e film.