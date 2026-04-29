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L'app Playground di Netflix è disponibile in Italia con giochi, nuove serie e titoli popolari

È disponibile anche in Italia la nuova applicazione di Netflix chiamata Playground, che permette di accedere a contenuti per i più piccoli. Vediamo cosa offre la piattaforma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/04/2026
Ortone, Elmo, Peppa Pig, Cookie Monster, Bad Dinosaurs

Netflix ha reso disponibile anche in Italia l'applicazione Playground, uno spazio completamente dedicato ai più piccoli, con un nuovo catalogo di serie, film e giochi per bambini di tutte le età.

Vediamo tutto quello che è disponibile con questo servizio.

Cosa troverete in Netflix Playground

Prima di tutto, vediamo quali sono i videogiochi disponibili tramite Playground:

  • Playtime With Peppa Pig - Un gioco dedicato alla maialina rosa più famosa al mondo, pieno di attività da completare
  • Sesame Street - Un insieme di minigiochi con Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar e tanti altri personaggi molto amati
  • Le avventure di Ortone - Un gioco nel quale esplorare la giungla e completare minigiochi con Ortone
  • Storybots - Un insieme di album di adesivi, puzzle e tante altre attività
  • Gli snicci - Avventure interattive insieme a Stella dell'omonima serie
  • Bad Dinosaurs - Un gioco di gare e musica dove divertirsi in modo creativo
  • Pesciolino rosso e pesciolino blu - Un'applicazione interattiva con varie attività dove trascinare i pesciolini
  • Let's Color - Un libro da colorare digitale per i più piccoli

Inoltre, Playground include la terza stagione di Hank e il camion dei rifiuti e i nuovi episodi di Kit & Sam - Misteri del regno animale. Si sommano anche Young MacDonald, uno show musicale che segue il nipote ottimista e vivace di Old MacDonald e i suoi amici animali mentre risolvono problemi. Inoltre, è già disponibile CoComelon: Nuove avventure (stagione 7).

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Guardando al futuro, possiamo aspettarci:

  • 4 maggio: Le avventure di Ortone (stagione 2)
  • 11 maggio: CrunchLabs di Mark Rober (stagione 4)
  • 8 giugno: Sesame Street (stagione 56, volume 3)
  • Prossimamente: Ms. Rachel (stagione 3)

Netflix Playground offre vari sistemi di sicurezza per i genitori:

  • Profili bambini individuali con contenuti adatti all'età
  • Fascia d'età personalizzabile
  • Blocco per titoli di serie o film che i genitori preferiscono rimuovere
  • PIN di blocco profilo, perché i profili degli adulti siano disponibili solo agli adulti
  • Strumenti per l'attività di visione in modo che i genitori restino informati

Ricordiamo infine che Netflix ha rinnovato l'app mobile: arriva il feed verticale per serie e film.

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