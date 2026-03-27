Netflix sta per aumentare i prezzi dei piani di abbonamento in USA, e in Italia?

Da uno a due dollari in più al mese

Per ora si parla dunque solo del mercato americano, e a dire il vero non c'è ancora nulla di confermato in questo momento, tuttavia la fonte è sicuramente affidabile e l'informazione può dunque essere presa per buona.

In base a quanto riferito, i prezzi dei vari piani sono destinati ad aumentare di uno o due dollari rispetto a quelli che sono i costi attuali del servizio.

Questo sarebbe lo schema degli aumenti:

Piano Standard con Pubblicità da 7,99$ a 8,99$ al mese

Piano Standard senza Pubblicità da 17,99$ a 19,99$ al mese

Piano Premium da 24,99$ a 26,99$ al mese

I nuovi prezzi dovrebbero essere attivi già nelle prossime ore, in attesa della comunicazione ufficiale.

"Il nostro approccio rimane invariato", ha riferito Netflix a Variety, "continuiamo a offrire una gamma di prezzi e piani pensati per soddisfare le più svariate esigenze e, man mano che offriamo sempre più valore ai nostri abbonati, aggiorniamo i nostri prezzi per poter reinvestire in contenuti di qualità e migliorare la loro esperienza".

Proprio nelle ore scorse abbiam visto il primo trailer per la serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, mentre nei giorni scorsi abbiamo visto che la serie TV di Assassin's Creed è all'avvio delle riprese, con dettagli ufficiali su cast e ambientazione.