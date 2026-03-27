Netflix sta per aumentare i prezzi dei piani di abbonamento in USA, e in Italia?

In base a quanto riferito dalla testata specializzata Variety, sembra che Netflix sia in procinto di aumentare i prezzi dei piani di abbonamento in USA, con alcuna nessuna informazione sulla possibile estensione dell'iniziativa anche ad altri paesi, compresa l'Italia.
Il modus operandi standard della compagnia prevede, in effetti, l'applicazione delle variazioni prima nel territorio americano ed eventualmente, in seguito, anche in Europa o in singoli paesi di tale territorio, dunque il rischio è che l'iniziativa si espanda in effetti anche da queste parti.
D'altra parte, i servizi in abbonamento ci hanno abituato a una politica di aumenti di prezzo praticamente costante, con aggiustamenti verso l'alto che avvengono a vari intervalli di tempo, dunque la cosa non stupisce più di tanto.
Da uno a due dollari in più al mese
Per ora si parla dunque solo del mercato americano, e a dire il vero non c'è ancora nulla di confermato in questo momento, tuttavia la fonte è sicuramente affidabile e l'informazione può dunque essere presa per buona.
In base a quanto riferito, i prezzi dei vari piani sono destinati ad aumentare di uno o due dollari rispetto a quelli che sono i costi attuali del servizio.
Questo sarebbe lo schema degli aumenti:
- Piano Standard con Pubblicità da 7,99$ a 8,99$ al mese
- Piano Standard senza Pubblicità da 17,99$ a 19,99$ al mese
- Piano Premium da 24,99$ a 26,99$ al mese
I nuovi prezzi dovrebbero essere attivi già nelle prossime ore, in attesa della comunicazione ufficiale.
"Il nostro approccio rimane invariato", ha riferito Netflix a Variety, "continuiamo a offrire una gamma di prezzi e piani pensati per soddisfare le più svariate esigenze e, man mano che offriamo sempre più valore ai nostri abbonati, aggiorniamo i nostri prezzi per poter reinvestire in contenuti di qualità e migliorare la loro esperienza".
Proprio nelle ore scorse abbiam visto il primo trailer per la serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, mentre nei giorni scorsi abbiamo visto che la serie TV di Assassin's Creed è all'avvio delle riprese, con dettagli ufficiali su cast e ambientazione.