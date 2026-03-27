Tutte le auto rare e a tempo limitato di Forza Horizon 5 sono state aggiunte nel negozio in-game

Il videogioco di guida ha infatti inserito tutte le auto rare ed epiche , inizialmente pubblicate a tempo limitato, all'interno del negozio in-game, dove è possibile acquistarle con i voucher in-game.

Una delle scelte più comuni - e per molti più fastidiose - dei videogiochi moderni è proporre contenuti a tempo limitato con eventi stagionali, un metodo utile a tenere gli utenti collegati al proprio videogioco preferito. Ogni tanto però i contenuti a tempo limitato vengono riproposti: lo stesso sta accadendo con Forza Horizon 5 .

Come funzionavano le auto a tempo di Forza Horizon 5

Le Playlist del Festival di Forza Horizon 5 hanno regolarmente introdotto nuovi mezzi gratuiti ogni settimana sin dal lancio del gioco su Xbox e PC nel novembre 2021. C'era però ovviamente un "problema", sebbene le vetture fossero gratuite, era possibile ottenerle solo per periodo di tempo limitato e imponevano ai giocatori di superare una serie di eventi o sfide nell'arco di periodo predefinito (7 o 30 giorni, di norma) per essere ottenute.

Il negozio in-game di Forza Horizon 5

Le Playlist del Festival a tema mensili hanno iniziato a essere riproposte all'inizio del 2025, offrendoci la possibilità di recuperare le auto che potevamo aver perso in precedenza. È stato inoltre possibile sbloccarne alcune da una selezione curata di auto rare votate dai giocatori, scambiando voucher che possono essere riscattati o guadagnati ogni settimana.

Non tutti i mezzi però erano stati reinseriti nel gioco, quindi ora gli autori di Forza Horizon 5 stanno risolvendo il problema reinserendole nel gioco, così che i fan possano ampliare ancora di più e senza fretta la propria collezione.

Si tratta di un'ottima decisione, soprattutto considerando che il team presto inizierà a focalizzarsi sui contenuti di Forza Horizon 6, che mostra i cambi di stagione in Giappone in questo video.