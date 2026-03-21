Forza Horizon 6 mostra i cambi di stagione in Giappone in un nuovo video

Anche in Forza Horizon 5 c'erano delle variazioni stagionali, ma queste risultavano meno incidenti sullo scenario, anche perché questo si caratterizzava per biomi differenti in base alle diverse aree esplorabili, dunque la variazione era applicata in maniera differente.

Un nuovo video pubblicato da IGN mostra gli effetti del passaggio delle stagioni sullo scenario di Forza Horizon 6, dimostrando come questo aspetto sia tornato alla meccanica sperimentata già in Forza Horizon 4 e poi modificata nel capitolo successivo.

Variazioni di scenario e di guida

Nel Giappone di Forza Horizon 6 si torna invece allo stile adottato in Forza Horizon 4: con il passaggio da una stagione all'altra, che avviene nell'arco di alcune settimane reali, lo scenario viene modificato in maniera sostanziale.

Le variazioni risultano evidenti: l'inverno porta con sé neve e ghiaccio, modificando sia gli elementi a bordo strada che il fondo stesso, d'autunno arrivano piogge e fogliame mentre in primavera emergono i tipici ciliegi in fiore e d'estate i brillanti colori della natura.

Al di là dei cambiamenti estetici, tuttavia, il passaggio da una stagione all'altra influisce anche sulle dinamiche di guida, in quanto i veicoli rispondono in maniere diverse alle variazioni del fondo stradale o del terreno fuori-strada, dunque questa meccanica ha riflessi attivi nel gameplay.

Oltre a questo, eventi e tipologie di corsa specifici possono essere legati alle varie stagioni, cosa che dona ulteriore dinamismo al gioco e spinge a tornarvi a più riprese.

Di recente abbiamo visto un video sulle personalizzazioni del garage e uno con le varie attività nell'open world di Forza Horizon 6.