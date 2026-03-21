Final Fantasy fallisce nell'attirare i giovani perché i ritmi di pubblicazione sono troppo lenti

Naoki Yoshida, director di Final Fantasy 14 e producer di Final Fantasy 16, ritiene che la serie stia faticando ad attirare i giocatori più giovani e a garantire un vero ricambio generazionale. Il motivo, secondo lui, è semplice: i tempi di pubblicazione tra un capitolo e l'altro si sono allungati troppo, al punto che Square Enix starebbe perdendo l'occasione di intercettare e appassionare nuove fasce di pubblico.

"Ora ho 53 anni, e gioco da quando è uscito il primo Final Fantasy, in tempo reale", spiega Yoshida. "Ma per le generazioni più giovani, cresciute abituandosi naturalmente ai combattimenti action e al gioco competitivo online, gli episodi più recenti della serie potrebbero essere stati meno immediati da apprezzare", ha detto Yoshida in un video dietro le quinte di Dissidia Duellum Final Fantasy. "In parte è semplicemente perché, mi dispiace dirlo... gli intervalli tra un nuovo titolo e l'altro si sono allungati, quindi alcuni giocatori non hanno davvero avuto la possibilità di creare un legame con la serie come è successo ai fan di lunga data".