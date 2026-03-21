Resident Evil, Mega Man e le differenze territoriali delle copertine dei videogiochi

Mostrami la tua copertina e ti dirò chi sei. Oltre all'ironia, quest'affermazione ha qualcosa di estremamente veritiero. Quante volte è stata proprio una copertina a spingerci all'acquisto di un'opera, che fosse un libro, un album musicale o, appunto, un videogioco? Personalmente, quasi sempre. Sarà superficialità, sarà sintomo di una mente facilmente influenzabile, però è indubbio che, tolti autori, interpreti, case di sviluppo e via discorrendo, sono le immagini di copertina e la loro personalità tipografica a guidarmi quando devo scegliere dove volgere la mia attenzione senza conoscere il prodotto che ho di fronte.

È il biglietto da visita, il cartellone che pubblicizza lo spettacolo all'interno del tendone misterioso sul limitare della strada. Se non è in grado di catturare l'attenzione all'istante, specialmente in questo periodo in cui a ogni passo c'è una nuova attrazione, è come se non esistesse. Non agli occhi del "grande pubblico", almeno (che, volente o nolente, è quello a cui tutti puntano, altrimenti non avrebbe un gran senso mettere in piedi tutto il circo se poi si vuole essere gli unici spettatori della propria opera). Quindi, la copertina fa la differenza, anche oggi, in un'era in cui il supporto fisico è vessato e venerato al contempo.

Tuttavia, bisogna considerare che il mondo è vasto e vario. Il pubblico cambia da territorio a territorio, le sensibilità sono differenti, gli usi, i costumi, e anche la comunicazione. Qui entriamo nel vivo del discorso che vogliamo proporvi oggi: un viaggio nelle differenze che alimentano il mercato dei videogiochi da sempre; delle molteplici personalità che un prodotto è in grado di esternare e sfoggiare a pubblici con gusti così lontani tra loro che pare impossibile possano coesistere. E proprio le copertine dei videogiochi sono il perfetto esempio di quante identità un'opera d'arte possegga al suo interno.