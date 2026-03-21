Crimson Desert presenta degli strani quadri che fanno pensare all'uso di IA generativa

L'uso dell' IA generativa è diventato uno dei principali argomenti di discussione nel mondo dei videogiochi, in grado di scatenare delle vere e proprie indagini da parte degli utenti alla ricerca di eventuali elementi costruiti con tale tecnologia, e a quanto pare qualche risultato da queste ricerche è emerso in Crimson Desert .

Quadri sbagliati

In particolare, ci sono alcuni quadri ad arricchire certi interni delle strutture presenti in Pywel che mostrano elementi discordanti, apparentemente associabili ai classici errori che l'IA generativa lascia nelle sue creazioni, se queste non vengono opportunamente corrette.



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C'è per esempio un quadro in Oakenshield Manor in cui le figure umane e soprattutto i cavalli appaiono decisamente distorte, con arti mal posizionati nello stile tipico che deriva dagli errori dell'intelligenza artificiale.

Ci sono comunque anche diversi altri esempi, che stanno venendo scoperti progressivamente dalla community in una vera e propria caccia all'IA generativa che sta intraprendendo parte del pubblico impegnato in Crimson Desert.

La cosa strana è che sembrano asset creati con software piuttosto vecchi, perché nelle versioni più sofisticate è difficile vedere errori così grossolani su disegni relativamente semplici, facendo pensare a elementi forse inseriti in una fase preliminare dello sviluppo, che sarebbero poi dovuti essere sostituiti.

Questa sarebbe proprio la spiegazione fornita, per esempio, dagli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 quando sono stati scoperti asset creati con IA generativa all'interno del gioco, ovvero che si trattava di elementi che sarebbero dovuti essere modificati in seguito ma alla fine sono rimasti.

A questo punto attendiamo di vedere eventuali sviluppi sulla questione.