L'espansione di Crimson Desert "sarà sostanzialmente diversa" dal gioco base

Per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti, lo studio ha già confermato agli azionisti di essere al lavoro su DLC ed espansioni , complice l'ottimo successo commerciale del titolo e il forte interesse che continua a circondarlo grazie al costante supporto post‑lancio, con aggiornamenti ricchi di contenuti e migliorie.

Will Powers, PR e marketing director di Pearl Abyss, ha anticipato che la futura espansione di Crimson Desert , ancora non annunciata ufficialmente, offrirà un'esperienza molto diversa rispetto al gioco base.

Le parole di Powers

Intervistato da The Gamer, Powers non è entrato nei dettagli, ma ha spiegato che l'espansione sarà "sostanzialmente differente, per portata, scala o dimensioni". E ha aggiunto: "Cosa significhi esattamente, non lo diremo per il momento".

Il PR director ha inoltre chiarito che lo sviluppo dell'espansione non rallenterà la pubblicazione dei consueti aggiornamenti gratuiti. Proprio nelle ultime ore è arrivata la patch 1.11, mentre Pearl Abyss ha già delineato la roadmap dei contenuti fino a settembre, che include la progressione condivisa tra piattaforme e miglioramenti alla trama.