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Il set LEGO di Batman è al minimo storico su Amazon: all'interno una sorpresa per chi possiede il videogioco

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante con il set LEGO con il logo di Batman in offerta al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/06/2026
Set LEGO Batman

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felici tutti i fan dell'Uomo Pipistrello e dei LEGO: il set LEGO con il logo di Batman è in offerta con uno sconto del 20% per un costo finale di 63,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Il set LEGO Batman 76330 è un modello da collezione pensato per celebrare l'universo del Cavaliere Oscuro con una particolare attenzione ai dettagli e agli elementi espositivi.

Composto da 678 pezzi, il set include il Bat-segnale, realizzato con una finitura ricca di dettagli tecnici "greeble", che riproduce l'aspetto industriale tipico delle tecnologie di Gotham City.

Ulteriori dettagli sul set LEGO

Il modello è arricchito da accessori ispirati all'universo DC, tutti removibili e riposizionabili, come il Batarang e il martello giocattolo di Harley Quinn, che permettono di personalizzare la scena secondo le preferenze del costruttore. Il set può essere posizionato su un supporto dedicato oppure montato a parete grazie a un sistema integrato, trasformandosi così in un elemento decorativo.

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All'interno della proposta è presente anche una componente celebrativa legata all'anniversario, con l'inclusione del personaggio di Batman d'oro e di una moneta dorata commemorativa. Inoltre, è prevista una funzione di sblocco digitale bonus che consente di ottenere nel videogioco LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight il personaggio speciale di Batman d'oro.

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