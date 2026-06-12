Il set LEGO di Batman è al minimo storico su Amazon: all'interno una sorpresa per chi possiede il videogioco

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felici tutti i fan dell'Uomo Pipistrello e dei LEGO: il set LEGO con il logo di Batman è in offerta con uno sconto del 20% per un costo finale di 63,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Il set LEGO Batman 76330 è un modello da collezione pensato per celebrare l'universo del Cavaliere Oscuro con una particolare attenzione ai dettagli e agli elementi espositivi.

Composto da 678 pezzi, il set include il Bat-segnale, realizzato con una finitura ricca di dettagli tecnici "greeble", che riproduce l'aspetto industriale tipico delle tecnologie di Gotham City.