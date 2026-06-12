EA chiude i server di Grid Legends su console, 2K prolunga la vita di TopSpin 2K25

Nei giorni scorsi, Electronic Arts e 2K Games hanno apportato alcune modifiche alle loro pagine ufficiali dedicate allo stato dei servizi online, delineando il futuro di due dei loro titoli, in sensi completamente opposti.
Parlando di Electronic Arts, Grid Legends si aggiunge alla lista dei videogiochi sviluppati da Codemasters che andranno progressivamente incontro al ritiro delle funzionalità di rete. L'azienda ha confermato che i server del gioco verranno dismessi il prossimo 11 settembre, limitatamente alle console delle famiglie PlayStation e Xbox. Restano invece escluse da questa interruzione le piattaforme PC (Steam) e la console Nintendo Switch 2, per la quale è stata peraltro lanciata una Deluxe Edition del gioco nel gennaio di quest'anno.
Il tennis continua
Per quanto riguarda 2K Games, l'editore ha aggiornato la pagina sullo stato dei servizi modificando la scadenza per le funzionalità online di TopSpin 2K25. Secondo le prime comunicazioni dell'agosto 2024, i server del titolo tennistico avrebbero dovuto chiudere alla fine del 2026; tuttavia, la data è stata ora posticipata di un intero anno, estendendo il supporto fino al 31 dicembre 2027. La nota ufficiale precisa inoltre che, superata tale scadenza, le uniche opzioni giocabili rimarranno quelle legate al single player.
A conferma di questi aggiornamenti, le documentazioni di supporto delle due aziende riportano ora le seguenti comunicazioni ai giocatori:
Per quanto riguarda EA: "11 settembre 2026 - Grid Legends per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5."
Mentre, per quanto riguarda 2K: "TopSpin 2K25: le funzionalità e i servizi online saranno disponibili fino al 31 dicembre 2027. Modalità offline: TopSpin Academy, Esibizione."
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