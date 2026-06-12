EA chiude i server di Grid Legends su console, 2K prolunga la vita di TopSpin 2K25

Nei giorni scorsi, Electronic Arts e 2K Games hanno apportato alcune modifiche alle loro pagine ufficiali dedicate allo stato dei servizi online, delineando il futuro di due dei loro titoli, in sensi completamente opposti.

Parlando di Electronic Arts, Grid Legends si aggiunge alla lista dei videogiochi sviluppati da Codemasters che andranno progressivamente incontro al ritiro delle funzionalità di rete. L'azienda ha confermato che i server del gioco verranno dismessi il prossimo 11 settembre, limitatamente alle console delle famiglie PlayStation e Xbox. Restano invece escluse da questa interruzione le piattaforme PC (Steam) e la console Nintendo Switch 2, per la quale è stata peraltro lanciata una Deluxe Edition del gioco nel gennaio di quest'anno.