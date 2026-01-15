0

Annunciata la data di uscita di GRID Legends: Deluxe Edition per Nintendo Switch 2

GRID Legends: Deluxe Edition arriva su Nintendo Switch 2 il 29 gennaio. Include tutti i DLC, oltre 250 eventi, 100 veicoli e modalità grafiche dedicate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/01/2026
Feral Interactive ha svelato la data di uscita della versione Nintendo Switch 2 di GRID Legends: Deluxe Edition. L'edizione, sviluppata appositamente per la nuova console portatile e comprensiva di tutti i DLC pubblicati finora, sarà disponibile dal 29 gennaio.

Il gioco arriverà esclusivamente in formato digitale al prezzo di 26,99 euro, con i preorder già attivi tramite eShop.

L'esperienza completa di GRID Legends su Switch 2

Debuttato originariamente nel 2022 su PC, PlayStation e Xbox, GRID Legends è un racing game "simcade" che combina immediatezza arcade e sensazioni più simulative, puntando su spettacolarità e accessibilità. Tra le modalità principali spicca Driven to Glory, una campagna narrativa che utilizza tecniche di virtual production per fondere sequenze filmate e gameplay in una storia di rivalità nel mondo delle corse.

La carriera offre oltre 250 eventi e più di 100 veicoli, dalle touring car ai truck, passando per drift ed endurance, per un totale di dieci discipline. Il multiplayer supporta sfide online fino a 22 giocatori, mentre il sistema Nemesis introduce rivalità dinamiche che rendono ogni gara più imprevedibile.

Su Nintendo Switch 2 saranno disponibili le modalità Grafica e Prestazioni, affiancate dai preset intermedi Bilanciato e Risparmio Batteria, pensati per l'utilizzo in portatile.

