Annunciata la data di uscita di GRID Legends: Deluxe Edition per Nintendo Switch 2

Feral Interactive ha svelato la data di uscita della versione Nintendo Switch 2 di GRID Legends: Deluxe Edition . L'edizione, sviluppata appositamente per la nuova console portatile e comprensiva di tutti i DLC pubblicati finora, sarà disponibile dal 29 gennaio .

L'esperienza completa di GRID Legends su Switch 2

Debuttato originariamente nel 2022 su PC, PlayStation e Xbox, GRID Legends è un racing game "simcade" che combina immediatezza arcade e sensazioni più simulative, puntando su spettacolarità e accessibilità. Tra le modalità principali spicca Driven to Glory, una campagna narrativa che utilizza tecniche di virtual production per fondere sequenze filmate e gameplay in una storia di rivalità nel mondo delle corse.

La carriera offre oltre 250 eventi e più di 100 veicoli, dalle touring car ai truck, passando per drift ed endurance, per un totale di dieci discipline. Il multiplayer supporta sfide online fino a 22 giocatori, mentre il sistema Nemesis introduce rivalità dinamiche che rendono ogni gara più imprevedibile.

Su Nintendo Switch 2 saranno disponibili le modalità Grafica e Prestazioni, affiancate dai preset intermedi Bilanciato e Risparmio Batteria, pensati per l'utilizzo in portatile.