Con il nuovo Star Fox Argonaut Games ha passato il testimone a Velan Studios

All'inizio di questa settimana è stato annunciato che Velan Studios è il team di sviluppo incaricato di realizzare il nuovo Star Fox . In risposta alla notizia, Argonaut Software, lo studio che sviluppò il capitolo originale per Super Nintendo nel 1994, ha utilizzato i social media per congratularsi con l'azienda, celebrando il ritorno dei personaggi e parlando di un ideale "passaggio di testimone" al nuovo team.

Un messaggio gradito

Argonaut Software non partecipò allo sviluppo di Star Fox 64 (il gioco del 1997 a cui questo nuovo capitolo si ispira), avendo dedicato la seconda metà degli anni '90 a titoli come Buck Bumble, Croc: Legend of the Gobbos e Croc 2. Nonostante ciò, lo studio britannico ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nel lancio del franchise.

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L'azienda, infatti, non solo progettò il chip Super FX, ma inviò anche parte del proprio personale a Kyoto per collaborare direttamente con Nintendo. Il team lavorò inoltre al sequel Star Fox 2, un progetto inizialmente cancellato ma i cui elementi furono successivamente integrati proprio in Star Fox 64.

Alla luce di questi trascorsi, è comprensibile l'affinità che lo studio prova ancora oggi per la serie, tanto da voler rivolgere parole di incoraggiamento a Velan, pur considerando che nel corso degli anni il franchise è già stato affidato a diverse altre aziende (tra cui Bandai Namco, Q Games e Platinum Games).

Tramite un messaggio pubblicato su X, Argonaut si è rivolta direttamente a Velan: "In qualità di sviluppatori che hanno programmato lo Star Fox originale per SNES e creato il chip Super FX, vorremmo cogliere l'occasione per congratularci con voi per aver riportato indietro i nostri ragazzi. È tempo di passare il testimone e fare un barrel roll!"

A questo messaggio ha fatto seguito una risposta di Velan Studios, che ha accolto con gratitudine le parole dello storico team: "Questo significa per noi più di quanto possiamo esprimere a parole. Siamo onorati di trovarci sulle spalle dei giganti." L'uscita di Star Fox è prevista per il 25 giugno 2026.