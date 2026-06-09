La demo di Star Fox per Nintendo Switch 2 arriva oggi sull’eShop

Cos’è Star Fox?

Star Fox per Nintendo Switch 2 reimmagina l'avventura di Star Fox 64 con una veste completamente nuova, grazie a un comparto visivo ricostruito da zero e a una messa in scena più cinematografica. Il sistema Lylat torna al centro della guerra contro Andross, mentre Fox McCloud guida la sua squadra in missioni ad alto rischio a bordo dell'Arwing, tra pianeti, nebulose e campi di asteroidi. La struttura resta fedele all'originale, con rotte alternative che si sbloccano in base alle scelte del giocatore.

Il remake introduce personaggi ridisegnati, ambientazioni più ricche, doppiaggio italiano e una colonna sonora orchestrale inedita, oltre a briefing aggiuntivi. Tornano modalità classiche e novità come la Sfida e il Battle Mode 4v4, giocabile online o in locale tramite GameShare. Il gioco sfrutta inoltre le funzioni di Switch 2, dai Joy‑Con 2 con modalità mouse al co‑op asimmetrico, fino alla GameChat con avatar animati e filtri AR.