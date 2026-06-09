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La demo di Star Fox per Nintendo Switch 2 arriva oggi sull’eShop

Nintendo pubblica oggi sull'eShop la demo di Star Fox per Switch 2, permettendo ai giocatori di provare in anticipo il remake dell'avventura classica prima del lancio ufficiale del 25 giugno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/06/2026
I personaggi di Star Fox
Star Fox
Star Fox
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In vista del debutto nei negozi fissato per il 25 giugno, Nintendo ha annunciato la disponibilità immediata di una demo di Star Fox per Nintendo Switch 2, così che i giocatori possano provare in anticipo la nuova esclusiva.

La versione di prova può essere scaricata da oggi stesso tramite eShop. La pagina ufficiale del gioco è disponibile a questo indirizzo.

Cos’è Star Fox?

Star Fox per Nintendo Switch 2 reimmagina l'avventura di Star Fox 64 con una veste completamente nuova, grazie a un comparto visivo ricostruito da zero e a una messa in scena più cinematografica. Il sistema Lylat torna al centro della guerra contro Andross, mentre Fox McCloud guida la sua squadra in missioni ad alto rischio a bordo dell'Arwing, tra pianeti, nebulose e campi di asteroidi. La struttura resta fedele all'originale, con rotte alternative che si sbloccano in base alle scelte del giocatore.

Il remake introduce personaggi ridisegnati, ambientazioni più ricche, doppiaggio italiano e una colonna sonora orchestrale inedita, oltre a briefing aggiuntivi. Tornano modalità classiche e novità come la Sfida e il Battle Mode 4v4, giocabile online o in locale tramite GameShare. Il gioco sfrutta inoltre le funzioni di Switch 2, dai Joy‑Con 2 con modalità mouse al co‑op asimmetrico, fino alla GameChat con avatar animati e filtri AR.

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