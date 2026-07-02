Star Fox batte Tomodachi Life, è primo nella classifica giapponese

La console ibrida è ormai vicina ai sei milioni di unità vendute soltanto in patria: cifre importanti, sebbene "drogate" dalla ben nota disponibilità di un modello region locked disponibile a un prezzo sostanzialmente più basso rispetto a quello occidentale.

Star Fox è riuscito a battere Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e a conquistare la vetta della classifica giapponese al proprio debutto, piazzando quasi 42.000 copie e spingendo anche i numeri di Nintendo Switch 2.

La classifica hardware

Come abbiamo visto anche negli USA a maggio, Nintendo Switch 2 domina le vendite in patria, fondamentalmente fin dal lancio, e l'uscita di Star Fox ha contribuito a mantenere lo status quo, con PS5 Digital Edition in seconda posizione e Nintendo Switch modello OLED terzo.