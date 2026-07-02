Star Fox batte Tomodachi Life, è primo nella classifica giapponese

Star Fox è riuscito a battere Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e a conquistare la vetta della classifica giapponese al proprio debutto, piazzando quasi 42.000 copie e spingendo anche i numeri di Nintendo Switch 2.
La console ibrida è ormai vicina ai sei milioni di unità vendute soltanto in patria: cifre importanti, sebbene "drogate" dalla ben nota disponibilità di un modello region locked disponibile a un prezzo sostanzialmente più basso rispetto a quello occidentale.
- [NSW2] Star Fox - 41.680 (New)
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 28.543 (1.410.570)
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 16.950 (146.335)
- [NSW2] eFootball Kick-Off! - 6.483 (41.508)
- [NSW2] Pokémon Pokopia - 5.870 (1.069.925)
- [NSW2] Mario Kart World - 4.521 (2.979.306)
- [NSW] Medabots Card Robattle RB - 4.348 (New)
- [NSW] Blackish House sideZ Retour - 4.114 (New)
- [NSW2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 4.077 (27.751)
- [NSW] Minecraft - 3.353 (4.229.124)
Tornando a Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, il bizzarro life simulator di Nintendo ha superato gli 1,4 milioni di copie vendute considerando il solo Giappone ma sembra intenzionato a restare nelle parti alte della classifica ancora a lungo.
La classifica hardware
Come abbiamo visto anche negli USA a maggio, Nintendo Switch 2 domina le vendite in patria, fondamentalmente fin dal lancio, e l'uscita di Star Fox ha contribuito a mantenere lo status quo, con PS5 Digital Edition in seconda posizione e Nintendo Switch modello OLED terzo.
- Nintendo Switch 2 - 24.879 (5.965.379)
- PlayStation 5 Digital Edition - 8.797 (1.332.982)
- Nintendo Switch modello OLED - 4.030 (9.597.288)
- Nintendo Switch Lite - 2.553 (6.984.496)
- PlayStation 5 Pro - 832 (365.206)
- Nintendo Switch - 485 (20.302.623)
- PlayStation 5 - 267 (5.920.949)
- Xbox Series X - 180 (328.017)
- Xbox Series S - 133 (342.607)
- Xbox Series X Digital Edition - 48 (32.503)
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