Assicurati comfort e una buona postura durante le tue sessioni di gioco con la sedia GTPlayer in offerta

La sedia da gaming GTPlayer è una poltrona ergonomica progettata per offrire comfort, supporto e praticità sia ai gamer sia a chi lavora molte ore al computer. Il suo schienale segue la naturale curvatura a S della colonna vertebrale e aiuta a sostenere in modo corretto testa, spalle e zona lombare .

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Ulteriori dettagli sulla sedia da gaming

Dal punto di vista dei materiali, la sedia è realizzata in pelle PU resistente e facile da pulire, progettata per sopportare usura, graffi e utilizzo intensivo. La superficie è morbida al tatto e l'imbottitura in schiuma ad alta densità mantiene la sua forma nel tempo, garantendo una seduta stabile e confortevole anche dopo molte ore.

Uno degli aspetti più interessanti è la grande versatilità di regolazione: lo schienale può inclinarsi da 90° a 150°, permettendo di passare facilmente dalla posizione di concentrazione a quella di relax. La seduta è regolabile in altezza e può ruotare a 360°.