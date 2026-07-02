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Assicurati comfort e una buona postura durante le tue sessioni di gioco con la sedia GTPlayer in offerta

Su AliExpress, oggi, è possibile sfruttare un codice sconto per far calare il prezzo della sedia da gaming targata GTPlayer.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/07/2026
Sedia da gaming GTPlayer

Su AliExpress, oggi, è possibile sfruttare un codice sconto per far calare il prezzo della sedia da gaming targata GTPlayer: il coupon dal valore di 11€ è CDJULY11 per un costo totale e finale di 101,50€. La spedizione è prevista tra il 7 e il 15 luglio. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La sedia da gaming GTPlayer è una poltrona ergonomica progettata per offrire comfort, supporto e praticità sia ai gamer sia a chi lavora molte ore al computer. Il suo schienale segue la naturale curvatura a S della colonna vertebrale e aiuta a sostenere in modo corretto testa, spalle e zona lombare.

Ulteriori dettagli sulla sedia da gaming

Dal punto di vista dei materiali, la sedia è realizzata in pelle PU resistente e facile da pulire, progettata per sopportare usura, graffi e utilizzo intensivo. La superficie è morbida al tatto e l'imbottitura in schiuma ad alta densità mantiene la sua forma nel tempo, garantendo una seduta stabile e confortevole anche dopo molte ore.

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Uno degli aspetti più interessanti è la grande versatilità di regolazione: lo schienale può inclinarsi da 90° a 150°, permettendo di passare facilmente dalla posizione di concentrazione a quella di relax. La seduta è regolabile in altezza e può ruotare a 360°.

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