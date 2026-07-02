0

Un piccolo corvo contro la morte: lo splendido Death's Door a meno di due euro su Instant Gaming

L'apprezzatissimo action adventure indipendente di Acid Nerve crolla di prezzo nella sua versione PC Steam.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   02/07/2026
Death's Door
Death's Door
Death's Door
News Video Immagini

Interpretare un piccolo corvo incaricato di mietere le anime dei defunti non è mai stato così conveniente per i giocatori PC. Chi desidera immergersi nelle atmosfere malinconiche e squisitamente rifinite di Death's Door può ora farlo risparmiando quasi la totalità del prezzo di listino italiano, fissato a 20,00€. La promozione permette di accaparrarsi la chiave Steam a un costo di 1,49€ IVA esclusa, che al momento del pagamento si traduce in un prezzo finale di 1,82€ IVA inclusa. Questa riduzione fissa lo sconto del catalogo al 92%, mentre il risparmio calcolato sulla cifra comprensiva di tasse si attesta al 90,90%. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Un perfetto equilibrio tra combattimenti e malinconia

Il cuore pulsante di Death's Door risiede nella sua capacità di unire un gameplay dinamico a una narrazione profonda e toccante. Nei panni di un corvo impiegato statale della Commissione mietitrice, il giocatore si ritrova a esplorare un mondo sottratto alle leggi naturali della vecchiaia, dove i boss hanno accumulato un potere immenso per rifiutarsi di morire. Il sistema di combattimento appaga grazie a dinamiche hack and slash precise, che richiedono riflessi pronti per schivare i colpi nemici, alternando fendenti ravvicinati e incantesimi a distanza all'interno di dungeon finemente strutturati che ricordano i grandi classici del genere.

Oltre alla solidità delle sue meccaniche, l'opera si distingue per un comparto visivo cupo e al contempo poetico, accompagnato da una colonna sonora orchestrale che enfatizza ogni scontro e momento di esplorazione. La promozione copre le esigenze della community attraverso codici digitali facilmente riscattabili. A un prezzo finale così ridotto, l'acquisto di Death's Door rappresenta un'occasione d'oro per recuperare una delle perle indipendenti più premiate degli ultimi anni. Qui la nostra recensione.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un piccolo corvo contro la morte: lo splendido Death's Door a meno di due euro su Instant Gaming