Dissidia Duellum Final Fantasy ha una data di uscita ufficiale su iOS e Android

La data di uscita di Dissidia Duellum Final Fantasy su iOS e Android è stata annunciata da Square Enix e NHN PlayArt: il mobile game potrà essere scaricato gratuitamente da App Store e Google Play a partire dal 24 marzo.

Per l'occasione è stato pubblicato lo spettacolare trailer di lancio che potete vedere qui sotto, che fra le altre cose rivela l'introduzione di sei nuovi personaggi giocabili: si tratta di Firion, Onion Knight, Rikku, Iroha, Balthier e Clive Rosfield, che si uniscono a un cast già ricco di volti iconici.

La formula di Dissidia Duellum Final Fantasy si basa su coinvolgenti combattimenti tre-contro-tre che si svolgono all'interno di un'arena, con due squadre che si trovano ad affrontare in contemporanea orde di nemici e un boss finale, in una sfida di velocità che viene vinta da chi completa la missione per primo.

La componente cooperativa e strategica assume quindi nel gioco un ruolo centrale, spingendo i giocatori a coordinarsi e a sfruttare al meglio le abilità del proprio team.