Dissidia Duellum Final Fantasy ha una data di uscita ufficiale su iOS e Android

La data di uscita di Dissidia Duellum Final Fantasy su iOS e Android è stata annunciata da Square Enix e NHN PlayArt: il mobile game potrà essere scaricato gratuitamente da App Store e Google Play a partire dal 24 marzo.
Per l'occasione è stato pubblicato lo spettacolare trailer di lancio che potete vedere qui sotto, che fra le altre cose rivela l'introduzione di sei nuovi personaggi giocabili: si tratta di Firion, Onion Knight, Rikku, Iroha, Balthier e Clive Rosfield, che si uniscono a un cast già ricco di volti iconici.
La formula di Dissidia Duellum Final Fantasy si basa su coinvolgenti combattimenti tre-contro-tre che si svolgono all'interno di un'arena, con due squadre che si trovano ad affrontare in contemporanea orde di nemici e un boss finale, in una sfida di velocità che viene vinta da chi completa la missione per primo.
La componente cooperativa e strategica assume quindi nel gioco un ruolo centrale, spingendo i giocatori a coordinarsi e a sfruttare al meglio le abilità del proprio team.
Final Fantasy All Stars
Presentato lo scorso ottobre, Dissidia Duellum Final Fantasy si pone per molti versi come un'esperienza in stile "all stars", che rende omaggio alla lunga storia e ai tantissimi personaggi della saga firmata Square Enix, che si ritrovano a combattere insieme pur provenendo da mondi diversi.
Sul piano del gameplay, il gioco punta su di un sistema accessibile ma profondo, caratterizzato da comandi touch intuitivi ma al contempo da un impianto che non rinuncia a una buona varietà di abilità e personalizzazioni.