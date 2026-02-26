La sequenza introduttiva di Dissidia Duellum Final Fantasy rivela il periodo di lancio

Square Enix ha pubblicato la spettacolare sequenza introduttiva di Dissidia Duellum Final Fantasy, l'interessante action online a squadre che ora ha un periodo di lancio ufficiale su iOS e Android.

Il gioco sarà disponibile gratuitamente su App Store e Google Play nel corso del mese di marzo, e sebbene al momento manchi ancora una data precisa, le pre-registrazioni sono state regolarmente aperte.

Ambientato in una Tokyo dei giorni nostri, Dissidia Duellum Final Fantasy ci vedrà affrontare mostri sempre più forti all'interno di team composti da tre giocatori, in una sorta di gara di velocità in cui dovremo cercare di completare gli scontri e sconfiggere il boss prima dei nostri avversari.

Come da tradizione per gli spin-off mobile, potremo vestire i panni di alcuni fra i personaggi più amati della saga, da Cloud a Lightning, sfruttando le abilità della loro classe specifica per combattere nella maniera più efficace possibile e attivando devastanti sinergie.