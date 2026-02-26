NVIDIA ammette le difficoltà attuali del mercato consumer: carenza di RAM e GPU introvabili stanno colpendo l'industria

Secondo NVIDIA, la flessione trimestrale sarebbe legata a una "naturale moderazione dell'inventario" dopo la forte domanda del periodo natalizio. Tuttavia, il mercato individua nella crescente difficoltà di approvvigionamento delle memorie il vero fattore critico .

NVIDIA inizia a risentire concretamente della carenza globale di DRAM , con un impatto diretto sul comparto gaming. Nei risultati finanziari del quarto trimestre fiscale 2026, l'azienda ha registrato un calo del 13% dei ricavi gaming rispetto al trimestre precedente (QoQ), nonostante un incremento del 47% su base annua (YoY), per un totale di 3,7 miliardi di dollari .

L'impatto sull'intero settore consumer anche per NVIDIA

La situazione riflette un contesto più ampio che coinvolge l'intero settore GPU consumer. Una parte significativa della produzione globale di DRAM è oggi destinata alle infrastrutture e ai data center, riducendo la disponibilità per le schede grafiche destinate al mercato consumer. Con ogni nuova generazione di GPU, inoltre, aumenta la quantità di memoria richiesta, aggravando ulteriormente il disequilibrio tra domanda e offerta.

Le conseguenze sono già visibili: disponibilità limitata nei negozi, aumento dei prezzi al dettaglio e slittamento dei lanci delle nuove GPU sia da parte di NVIDIA che di AMD. I modelli mainstream risultano particolarmente difficili da reperire, mentre le soluzioni di fascia alta registrano rincari significativi.