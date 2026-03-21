Life is Strange Reunion, annunciati i requisiti di sistema per PC, dai minimi fino al 4K con settaggi al massimo

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno di Max e Chloe e, per preparare al meglio i giocatori, il team di Deck Nine Games ha pubblicato i requisiti PC completi di Life is Strange: Reunion, dai minimi per un'esperienza stabile a 1080p fino al preset "Hella High" pensato per chi punta al 4K con le impostazioni grafiche più spinte.
Nel complesso si tratta di requisiti piuttosto accessibili, almeno fino a quando non si sale verso l'ultimo preset. Per i raccomandati è sufficiente una RTX 3060 o una RX 6650 XT abbinata a un Ryzen 5 3600 o un i5‑10600. Le richieste anche per il 4K non sono poi così alte: serve una RTX 3080 per mantenere i 60 fps con preset alto. C'è tuttavia un netto stacco attivando i settaggi Hella High: in questo caso anche solo per raggiungere i 4K a 30 fps serve una RTX 4080.
Tutti i requisiti
1080p - Low @ 30 FPS (Minimi)
- OS: Windows 10
- CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5‑4670K
- RAM: 12 GB
- GPU: AMD Radeon RX 480 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / Intel Arc A750 8 GB
- DirectX: 12 (Feature Level 12_0)
- Storage: 30 GB
1080p - High @ 60 FPS (Raccomandati)
- OS: Windows 11
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5‑10600
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB
- DirectX: 12 (Feature Level 12_0)
- Storage: 30 GB
1440p - High @ 60 FPS (Performance)
- OS: Windows 11
- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i5‑12600K
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB / NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB
- DirectX: 12 (Feature Level 12_0)
- Storage: 30 GB
4K - High @ 60 FPS (Ultra)
- OS: Windows 11
- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i5‑12600
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB / NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB
- DirectX: 12 (Feature Level 12_0)
- Storage: 30 GB
4K - Hella High @ 30 FPS (Preset massimo)
- OS: Windows 11
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7‑13700K
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB / NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB
- DirectX: 12 (Feature Level 12_0)
- Storage: 30 GB
Life is Strange: Reunion sarà disponibile a partire dal 26 marzo, su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.