Life is Strange Reunion, annunciati i requisiti di sistema per PC, dai minimi fino al 4K con settaggi al massimo

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno di Max e Chloe e, per preparare al meglio i giocatori, il team di Deck Nine Games ha pubblicato i requisiti PC completi di Life is Strange: Reunion, dai minimi per un'esperienza stabile a 1080p fino al preset "Hella High" pensato per chi punta al 4K con le impostazioni grafiche più spinte.

Nel complesso si tratta di requisiti piuttosto accessibili, almeno fino a quando non si sale verso l'ultimo preset. Per i raccomandati è sufficiente una RTX 3060 o una RX 6650 XT abbinata a un Ryzen 5 3600 o un i5‑10600. Le richieste anche per il 4K non sono poi così alte: serve una RTX 3080 per mantenere i 60 fps con preset alto. C'è tuttavia un netto stacco attivando i settaggi Hella High: in questo caso anche solo per raggiungere i 4K a 30 fps serve una RTX 4080.