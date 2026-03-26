Life is Strange: Reunion è disponibile e ha un trailer di lancio

Life is Strange: Reunion è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma l'emozionante trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Square Enix, che ci introduce alla storia di questo nuovo capitolo.

Sviluppato da Deck Nine Games, Reunion si presenta come la parte conclusiva della saga dedicata ai viaggi nel tempo. Dopo undici anni, Max e Chloe si ritrovano per affrontare un nuovo mistero che minaccia di distruggere tutto, quando un devastante incendio sta per consumare l'Università Caledon.

Il racconto si apre proprio con Max che, tornata da un viaggio, trova il campus avvolto dalle fiamme: utilizza il suo potere di riavvolgere il tempo, ma ciò porta all'improvvisa ricomparsa di Chloe come conseguenza della fusione delle linee temporali avvenuta in Double Exposure.

Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno controllare entrambe le protagoniste, sfruttando le loro abilità: Max può manipolare il tempo per modificare eventi, conversazioni e ambienti, mentre Chloe utilizza il suo carattere diretto e la sua astuzia per ottenere informazioni e spingere la storia in direzioni inaspettate.