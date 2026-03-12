0

Max usa i suoi poteri nel nuovo video di Life is Strange: Reunion

In occasione del Future Games Show è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Life is Strange: Reunion, dedicato ai poteri di Max.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/03/2026
Max in Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
Il Future Games Show: Spring Showcase ha ospitato anche un video di gameplay di Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della celebre serie di avventure narrative nata da Don't Nod, ma attualmente in mano a Deck Nine Games.

Il video mostra una sequenze di gioco in cui Max utilizza i suoi poteri per riuscire a entrare a una festa in maschera, coinvolgendo anche Chloe. Difficile capire quali saranno le implicazioni della riunione delle due ragazze, ma lo scopriremo sicuramente giocando. Intanto possiamo vedere Max che cerca di coinvolgere Chloe.

Chloe Price era la complice temporale di Max Caulfield, e perderla è stato il suo più grande rimpianto. Adesso Chloe è arrivata all'Università Caledon. Tormentata da incubi e ricordi impossibili, ha bisogno dell'aiuto di Max. Ma Max è già in crisi: tra tre giorni, un terribile incendio distruggerà il campus. Il potere di riavvolgimento di Max le ha fatto guadagnare tempo, ma non riuscirà a evitare quest'inferno da sola. L'incendio porterà Max e Chloe a fare delle scelte devastanti. Riusciranno ad avere un futuro insieme... prima che tutto vada in fiamme?

