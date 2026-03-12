Aphelion ci porta nello spazio con un nuovo trailer di gameplay, che svela anche la data d'uscita

Durante il Future Games Show: Spring Showcase 2026 è stato presentato un nuovo video di gameplay di Aphelion, l'avventura spaziale dello studio di sviluppo francese Don't Nod, che ora ha anche una data d'uscita ufficiale: 28 aprile 2026.

Il video ci presenta di nuovo lo scenario in cui si svolgerà l'avventura: un pianeta non proprio amichevole per clima e asperità ambientali, dove dovremo riuscire a sopravvivere vestendo i panni dell'astronauta Ariane.

Sostanzialmente viene mostrato il gameplay basato sull'esplorazione di questo mondo isolato e sull'utilizzo di strumenti per provare a farcela.

Entro il 2060 la Terra sarà inabitabile. La scoperta di un nono pianeta ai margini del sistema solare, Persephone, costituisce la migliore speranza per l'umanità. L'Agenzia Spaziale Europea ha così lanciato la missione scientifica Hope-01 affidandola ai suoi astronauti più esperti, Ariane e Thomas. Il loro compito sarà quello di esplorare il pianeta e stabilire se sia il luogo adatto dove l'umanità potrà prosperare.

Le cose però non vanno benissimo: dopo lo schianto della loro navicella spaziale, i due astronauti si ritrovano isolati e dispersi sul nuovo pianeta; dovranno quindi lanciarsi in un'impresa disperata per ritrovarsi.