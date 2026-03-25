Life is Strange: Reunion esce domani, acquista la versione per PS5 su Amazon

Se ami le avventure narrative basate sulle scelte, Life is Strange: Reunion per PS5 è disponibile su Amazon e uscirà ufficialmente domani 26 marzo. Il gioco costa attualmente 49,99 €; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Poteri, decisioni ed emozioni
Si tratta del nuovo capitolo della serie. La storia segue gli eventi di Double Exposure, ma stavolta assisterai al ritorno di un personaggio particolarmente amato, proveniente dal primissimo capitolo: Chloe Price. Il gioco è sviluppato da Deck Nine Games e, anche in questo caso, dovrai usare il potere di Max Caulfield per riavvolgere il tempo ed evitare una catastrofe. Dovrai infatti salvare i tuoi amici e l'università da un incendio devastante.
Tuttavia, per godere appieno di questo gioco, ti consigliamo di recuperare il primo capitolo, in modo da avere un'idea più chiara sia del ritorno di Chloe che delle sue conseguenze. Nel frattempo, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo aver provato la prima parte.