Gioca senza interruzioni grazie alla stazione di ricarica per Joy-Con, disponibile su Amazon

Se vuoi giocare senza interruzioni e assicurarti che i tuoi Joy-Con siano sempre carichi, la stazione di ricarica KDD è su Amazon a soli 17,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da OIVO e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una stazione di ricarica pratica e compatta

Questa stazione di ricarica si collega alla base per Nintendo Switch tramite USB e ti permetterà di caricare fino a 6 controller Joy-Con contemporaneamente. In questo modo potrai giocare senza interruzioni, assicurandoti che siano sempre carichi. Non è tutto, perché sono presenti anche 8 slot di gioco per risparmiare spazio e conservare i tuoi giochi in modo pratico.

Le caratteristiche della stazione di ricarica

Inoltre, la stazione di ricarica ha chip di protezione integrati, pensati per prevenire surriscaldamento o cortocircuiti. Essendo dotata di un pulsante, potrai interromperne l'alimentazione e la carica in qualsiasi momento. I LED ti permetteranno di riconoscere il livello di carica (rosso se in ricarica, verde quando carico). Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato dagli utenti e il suo prezzo è vantaggioso.