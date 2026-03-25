La campagna “This is an Xbox” sarebbe stata cancellata da Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming

La fonte, definita come una persona "con conoscenza diretta" dei fatti, parla di una volontà chiara: mettere fine alla confusione creata da quella campagna di comunicazione, per ridefinire l'identità del marchio. Pur mantenendo al centro la strategia "Play Anywhere", Sharma starebbe puntando con decisione a rilanciare le vendite hardware , un ambito in cui Xbox non supera i concorrenti dal 2008 e appare oggi debolissima.

Nuove strategie

Nel corso del suo primo incontro interno con gli altri dirigenti, Sharma avrebbe delineato un obiettivo ambizioso: trasformare Xbox nella "console di riferimento", ossia il punto di paragone per l'intero mercato. Una visione che, secondo il general manager Chris Charla, ha avuto un effetto immediato sul team: "Ha risuonato molto bene. Le persone sono passate dall'essere piuttosto nervose, chiedendosi 'cosa sta succedendo?', a tirare un sospiro di sollievo entro la fine della giornata".

Il logo di Xbox

La nuova direzione arriva dopo un periodo turbolento per la divisione. Sharma è stata scelta direttamente dal CEO di Microsoft Satya Nadella per sostituire Phil Spencer, dimessosi il mese scorso. Poco dopo ha lasciato anche Sarah Bond, considerata tra le principali responsabili della controversa campagna pubblicitaria e oggetto di critiche sia interne che da parte della community. "Se non seguivi la visione o la mettevi in discussione, eri fuori", ha dichiarato un dipendente descrivendo il suo modo di gestire le cose.

Sharma sembra voler adottare un approccio diverso. Come sottolinea il vicepresidente Jason Ronald, la nuova CEO punta a "preservare ciò che rende grande Xbox, ma allo stesso tempo è disposta a mettere tutto in discussione", evitando i pregiudizi che possono formarsi dopo anni nello stesso settore.

Tra le priorità strategiche figura anche Project Helix, futura piattaforma ibrida su cui si concentreranno gli sforzi del gruppo.