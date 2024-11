Phil Spencer parla della campagna “This is an Xbox”: la crescita è su PC e cloud, non su console

Intervistato da Rolling Stones, Phil Spencer ha parlato della nuova campagna marketing "This is a Xbox", spiegando che attualmente la crescita per il brand Xbox sta avvenendo nell'ambito del mercato PC e del cloud, mentre quello console è stagnante e non offre margini di miglioramento.

Per chi non lo sapesse, ieri Microsoft ha lanciato una nuova campagna marketing per spiegare al mondo "cos'è un'Xbox" per chiarire che il brand non è più semplicemente legato alle console, ma che praticamente qualsiasi dispositivo compatibile, dai PC e smartphone fino alle smart TV, può essere un'Xbox. Non tutti hanno visto di buon occhio il messaggio, interpretato da alcuni come una resa e una minore attenzione della compagnia in ambito console.