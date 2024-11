PS5 in sconto per il Black Friday: un noto leaker riepiloga le promozioni ufficiali previste da Sony

Come da tradizione, Sony lancerà una propria iniziativa per il Black Friday che porterà a sconti su PS5 in via ufficiale, con riduzioni di prezzo standard che verranno adottate in diversi paesi, e il noto leaker Billbil-kun ha riepilogato quanto emerso finora.

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale ma poco ci manca, considerando l'affidabilità della fonte e il fatto che almeno un bundle con Fortnite e PS5 è stato di fatto già annunciato da Sony, cosa che torna precisamente con le informazioni diffuse in anticipo dal leaker su Dealabs.com.

In sostanza, sono previsti 75 euro di sconto "minimo" su PS5 Slim, che sembra essere il modello su cui si concentreranno le promozioni Sony di quest'anno, cosa alquanto comprensibile considerando che PS5 Pro è appena uscita e difficilmente riceverà riduzioni di prezzo ufficiali per il Black Friday.