Stellar Blade ha vinto ogni singolo premio ai Korea Game Awards: vediamoli tutti

Stellar Blade ha avuto successo tra il pubblico e la stampa per la sua qualità, ma è diventato famoso anche grazie al fatto che è un gioco single player coreano esclusiva console (almeno al momento). La Corea è molto attiva a livello videoludico, ma spesso è focalizzata sui giochi online PC e sul mobile (un po' come tutto il mondo va detto). Stellar Blade è quindi una eccezione.

I dettagli sui premi di Stellar Blade

Parliamo per la precisione di sette premi, ovvero: Premio per l'eccellenza, premio per la popolarità, premio per l'ambientazione, per il sound design, per la qualità grafica, per il design dei personaggi e per gli sviluppatori. Ogni singolo premio è andato a Stellar Blade e al suo team, Shift Up.

Il CEO di Shift Up ha affermato: "Quando abbiamo iniziato a sviluppare Stellar Blade, molti dubitavano che un gioco per console prodotto in Corea potesse ottenere risultati significativi, ma grazie agli sforzi di tutto lo staff e di tutti coloro che hanno partecipato al gioco, siamo riusciti a ottenere un grande successo."

Va anche ricordato che il principale vincitore dello scorso anno è stato Lies of P, altro gioco coreano di grande successo. Sono quindi due anni che a ottenere i premi sono giochi pensati (anche) per console, invece dei classici giochi PC e mobile per cui è nota la Corea.

Va precisato comunque che Shift Up non è un team giovane e alle prime armi. Lo scorso anno aveva ottenuto un paio di premi ai Korean Game Awards con Goddess of Victory: Nikke, un gioco mobile di successo mondiale. Stellar Blade è però stato il loro primo grande gioco console.

Per quanto riguarda la versione PC, Shift Up ha finalmente svelato il periodo di uscita.