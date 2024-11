Microsoft realizzerà nuove console Xbox e “altri device”, ma non punterà solo sulla potenza bruta

"Sicuramente faremo altre console in futuro, e altri dispositivi", ha detto il boss della divisione gaming del colosso di Redmond. La testata fa notare che Spencer non ha specificato cosa intende con "altri device", ma che durante la conversazione ha alluso più volte alla volontà di creare una console portatile Xbox , come suggerito anche in altre occasioni.

In una recente intervista concessa a Rolling Stones, Phil Spencer ha ribadito che in futuro Microsoft realizzerà nuove console Xbox , ma anche "altri device" pensati per raggiungere un pubblico più ampio.

L'aumento di potenza delle console è meno rilevante rispetto al passato

Fin qui nulla di nuovo sotto al sole: Microsoft aveva già confermato in passato la volontà di creare nuovi hardware Xbox e più occasioni si è parlato di device portatili. Tuttavia, le dichiarazioni fatte successivamente da Spencer sono interessanti, visto che suggeriscono un possibile cambio di strategia per le prossime console, a quanto pare meno legata a un semplice incremento della potenza (come visto praticamente da Xbox 360 in poi) e più indirizzata nell'offrire un'esperienza di gioco unica.

Phil Spencer

"Pensiamo a dell'hardware che può creare un valore unico per i nostri giocatori o gli sviluppatori sulla nostra piattaforma", ha detto Spencer. "Non abbiamo bisogno di hardware incrementale per avere dei benefici. Un nuovo dispositivo offre davvero un'esperienza unica in qualche modo? Non è più come ai vecchi tempi, quando con il salto dalla Xbox originale alla 360 si passava dalla definizione standard all'alta definizione. Ora è più difficile mostrare i vantaggi grafici dati dall'hardware".

In sostanza, dalle parole di Spencer sembrerebbe quasi che Microsoft voglia allinearsi a una strategia simile a quello Nintendo. Al contrario, Sarah Bond, la presidente di Xbox, a febbraio aveva riferito che la prossima Xbox offrirà il "più grande salto tecnologico mai visto in una generazione hardware". Va detto che, tenendo in considerazione una possibile strategia multidispositivo, una cosa non esclude necessariamente l'altra.

Spencer in questi giorni ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti alla stampa, ad esempio di recente ha parlato di quali possibili giochi potrebbero arrivare su PlayStation e Nintendo Switch e possibili nuove acquisizioni.