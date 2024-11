EA Play è in offerta a 0,99 euro per un mese ma fate in fretta perché sta per scadere

Electronic Arts ha lanciato un'interessante iniziativa promozionale per EA Play , il suo servizio in abbonamento, che può essere provato per 99 centesimi per il primo mese , prima di far scattare il prezzo standard, in una offerta limitata .

Un sacco di vantaggi

Se rientrate nella tipologia di utente, effettuando l'abbonamento potrete utilizzare il servizio per il primo mese a 0,99€. Dopo il periodo di prova, il pagamento passa alla tariffazione standard, ovvero 5,99€ al mese dal successivo (o 39,99€ all'anno).



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'abbonamento standard a EA Play consente di accedere alla collezione dei giochi presenti nel Vault, la possibilità di un accesso esclusivo e anticipato ai giochi EA per un massimo di 10 ore e lo sblocco di ricompense riservate ai membri, ovvero tutti gli elementi che sono compresi anche in Game Pass Ultimate.

Tra i giochi liberamente accessibili in EA Play troviamo novità e vecchi classici EA come i vari Battlefield, Alice: Madness Returns, le serie Command & Conquer, Crysis, Dead Space, Dirt, Dragon Age (ma non Dragon Age: The Veilguard, per il momento), EA Sports FC 24, i Formula 1, It Takes Two, la serie Mass Effect, Need for Speed, Star Wars, The Sims e tanti altri.