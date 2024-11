L'hero shooter in stile anime Strinova ha una data di uscita su PC, presto anche su PS5, Xbox e mobile

Il preload è in programma su Steam e tramite il sito ufficiale a partire dalle 01:00 italiane del 19 novembre. Il gioco è previsto anche per PS5, Xbox Series X|S e dispositivi mobile iOS e Android , con il debutto fissato durante il corso del 2025.

I contenuti al lancio

Stando ai dettagli condivisi dal team di sviluppo, al lancio Strinova avrà cinque modalità di gioco differenti, 14 mappe e 15 Superstrings giocabili. Ulteriori personaggi giocabili, mappe e modalità verranno gradualmente introdotte con il passare delle stagioni, assieme a dei tornei.

I giocatori volendo possono già preregistrarsi sul sito ufficiale per ottenere delle ricompense speciali e risorse utili al lancio, in base al numero di utenti totali iscritti. Mentre qui trovate la pagina Steam del gioco.

Per chi non lo conoscesse, Strinova è uno sparatutto multiplayer in terza persona free-to-play dove i giocatori impersonano vari Superstring, ognuno dotato di abilità e armi specifiche, in accesi combattimenti su mappe multilivello. Una delle peculiarità che contraddistingue il gioco da altri esponenti del genere, è la possibilità di trasformare i personaggi dal 3D al 2D, per aderire alle partei, infilarsi tra gli ostacoli presenti nella mappa e diventare più difficili da colpire, offrendo dunque un gran numero di opzioni possibili in termini di strategia. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Strinova.