Strinova, abbiamo provato l'hero shooter cinese a base di waifu

Strinova, ad esempio, è uno sparatutto ad eroi di fattura cinese dal forte carattere orientale, che in questi giorni è riuscito a catturare la nostra attenzione entrando tra i protagonisti dello Steam Next Fest , l'evento di Valve che mette in vetrina un manipolo di videogiochi in uscita, disponibili questa settimana con delle demo gratuite.

Waifu, gacha e proiettili. Di solito basta un amalgama del genere per fare breccia tra le preferenze dei videogiocatori orientali e, se da un certo punto di vista questo tipo di prodotti vengono spesso realizzati proprio per adattarsi meglio ai loro gusti, è ugualmente vero che di tanto in tanto qualcuno di questi attraversa la via della seta e arriva fino alle nostre scrivanie, con tutta l'intenzione di farsi apprezzare anche da noi occidentali.

Waifu shooter

Ma cos'è Strinova, dato che con tutta probabilità, non avrete mai sentito parlare del prodotto sviluppato da iDreamSky.

Strinova non è altro che un hero shooter in piena regola

La compagine cinese, nota per lo più per il suo lavoro nel campo dei videogiochi mobile, propone uno sparatutto a eroi in terza persona apparentemente ordinario, dove il cast è composto quasi interamente da ragazze anime realizzate con un character design impeccabile, per com'è straordinariamente curato. La formula da hero shooter di Strinova, lo dicevamo, è abbastanza comune, ma per fortuna è caratterizzata da una particolarità in grado di garantire una minima differenziazione rispetto alle altre disponibili sul mercato.

I personaggi, infatti, in ogni momento del gioco e senza attese possono abbandonare la loro struttura 3D e trasformarsi in delle sagome di carta in due dimensioni in grado di aderire alle pareti, svolazzare in giro, e infilarsi tra gli ostacoli che bloccano alcuni percorsi della mappa. Un'idea interessante, che non si applica però solo al modo in cui si naviga attraverso l'ambientazione: assottigliarsi e diventare di carta può rivelarsi fondamentale specialmente nei combattimenti, dato che è un ottimo stratagemma per ridurre le proprie dimensioni e schivare il fuoco in arrivo, magari mentre si è impegnati a ricaricare.