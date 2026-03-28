Life is Strange Reunion o Screamer? Cosa giocherete questo weekend?

Tra le novità più recenti abbiamo Life is Strange: Reunion e Screamer .

Oggi è sabato e non solo per molti è un giorno di riposo ma è anche un momento adatto a dedicarsi ai propri videogiochi preferiti, che siano quelli da poco usciti o vecchie glorie che stiamo (ri)giocando in questi giorni. La domanda a questo punto dovreste quindi saperla: cosa giocherete questo weekend del 28 marzo?

Cosa giochere questo fine settimana?

Tra i titoli del momento troviamo, come detto, Life is Strange: Reunion, un seguito di Life is Strange: Double Exposure, che ci ha rimesso nei panni di Max, la protagonista del capitolo originale. Per un completo ritorno al passato, però, gli autori hanno deciso di rimettere in campo Chloe, che è stata anche protagonista di Life is Strange: Before the Storm.

Screamer, invece, è un gioco di guida italiano dal taglio arcade nel quale scontrarsi con gli avversari e distruggerli mentre cerchiamo di arrivare primi al traguardo. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che Screamer ha una campagna lunga e impegnativa, con un gameplay indubbiamente originale e dei personaggi ben raccontati con sequenze animate di qualità, ma nel complesso varie modalità non ci hanno convinti e in generale l'intero impianto di gioco non ci è sembrato ben equilibrato.

Ovviamente, molti si staranno dedicando a videogiochi delle precedenti settimane oppure a vecchi titoli rimasti nel backlog e ora pronti a tornare in azione. Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana?