Crimson Desert in 8K con mod per il Ray Tracing "fotorealistico" si mostra in video

L'obiettivo è di portare il gioco in 8K con Ray Tracing "fotorealistico" .

Pearl Abyss ha lavorato duramente per far sì che il suo più recente gioco d'azione e avventura, Crimson Desert , fosse graficamente notevole, soprattutto sui PC di fascia alta. C'è però sempre spazio per qualche ritocco, ad esempio con la mod che ci propone Beyond Dreams, con un video che potete vedere poco sotto.

Il video della mod di Crimson Desert

Prima di tutto, il video mostra che Crimson Desert è stato potenziato con "Complete RT", un avanzato shader per Ray Tracing basato sulla tecnologia ReSTIR G.I, che si occupa di lavorare sulla Illuminazione Globale del videogioco a mondo aperto, oltre che di ritoccare l'ambient occlusion.

Visto però che l'obiettivo delle mod per Crimson Desert è di puntare a una sorta di fotorealismo, sono stati aggiunti dei "ritocchi" per quanto riguarda la Profondità di campo, un nuovo Color Grading, così come un effetto di Filmic Bloom, l'aggiunta del DLAA per ammorbidire la vegetazione che si muove con il vento, un nuovo Filmic Grain e anche una mod che si occupa di modificare la telecamera (Camera HandHeld mod) per aumentare, secondo Beyond Dreams, l'immersività.

Il risultato finale è che Crimson Desert viene riprodotto in 8K con RT (senza Ray Reconstruction) e dettagli impostati al massimo, usando però il DLSS4 e una RTX 5090.

Segnaliamo infine che Crimson Desert ha venduto quasi cinque milioni di copie e arriverà presto a tagliare il traguardo.