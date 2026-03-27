Crimson Desert ha venduto quasi cinque milioni di copie e arriverà presto a tagliare il traguardo

Il CEO Heo Jin-young, intervenuto durante la recente assemblea degli azionisti, ha sottolineato come le vendite stiano continuando a crescere: "puntiamo a condividere rapidamente la notizia del raggiungimento dei 5 milioni di copie vendute con i nostri azionisti ", aggiungendo che "tutti i dipendenti lavoreranno duramente per ottenere i migliori risultati possibili entro la fine dell'anno".

Crimson Desert continua la sua marcia trionfale in termini di vendite, nonostante i pareri contrastanti di giocatori e critica. Il titolo di Pearl Abyss ha infatti raggiunto i due milioni di copie vendute nelle prime 24 ore , superando poi i tre milioni in circa cinque giorni . Un successo che ha avuto effetti immediati anche sul mercato : dopo un iniziale calo vicino al 30%, il valore delle azioni della compagnia è tornato a crescere.

Nintendo Switch 2

Il buon livello di ottimizzazione del gioco sulle piattaforme attuali ha sollevato anche interrogativi su un possibile approdo su Nintendo Switch 2.

Al momento, però, non ci sono piani concreti: "rispetto alle altre console, Switch ha ancora specifiche inferiori, quindi ci sarebbero compromessi da accettare", ha spiegato il CEO. Nonostante ciò, Pearl Abyss sta già studiando la situazione "con interesse", vagliando anche questa opportunità.

Tutto dipenderà dalla flessibilità del BlackSpace Engine, il motore proprietario di Pearl Abyss, che da una parte ha mostrato dei risultati meravigliosi, dall'altra ha ancora molta strada da fare visti alcuni problemi tecnici di Crimson Desert. Resta quindi da vedere se e quando Crimson Desert potrà effettivamente arrivare su Nintendo Switch 2.

Al momento, Crimson Desert è disponibile su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC.